Estudiantes de FLA participaron en conservatorio de prevención y orientación

Jóvenes del 1ero, 2do y 3er año de educación media recibieron información sobre el no consumo de sustancias nocivas, responsabilidad penal adolescente y la toma de decisiones seguras.

CIUDAD MCY.- En el municipio Francisco Linares Alcántaras el equipo del Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y Superintendencia Nacional Antidrogas realizó un conversatorio de prevención y orientación dirigido al Semillero de la Patria.

La actividad se llevó a cabo en la Unidad Educativa Estadal “Francisco Isnardi”, donde el equipo abordó a los estudiantes del 1ero, 2do y 3er año de educación media con una charla sobre el no consumo de sustancias nocivas, responsabilidad penal adolescente y la toma de decisiones seguras.

Esta jornada permitió, que los jóvenes no solo reciban la información, sino que reflexionen sobre como el consumo afectaría su proyecto de vida, su salud física y su bienestar emocional.

Cabe mencionar, que los equipo de del Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y Superintendencia Nacional Antidroga continuaran desplegándose por las escuelas de la jurisdicción con el objetivo de brindar la información correcta al Semillero de la Patria.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESIA