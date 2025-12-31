Aragua Gas consolidó distribución de GLP en los 18 municipios durante 2025

Bajo el impulso y liderazgo de la gobernadora Joana Sánchez, la empresa estadal reafirmó cada uno de sus compromisos operativos, para la optimización de la atención prestada a las comunidades de cara al 2026

‎CIUDAD MCY -.Al cierre del 2025, la empresa Aragua Gas presentó un balance positivo sobre su gestión de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en toda la entidad.

‎En el último semestre 1 millón 55 mil 808 familias fueron atendidas con este importante servicio, tanto en jornadas prepagadas y organizadas por el Poder Popular, con en las articuladas directamente por la institución.

‎La operatividad se hizo notoria al llegar a más de mil 400 comunidades, con especial énfasis en aquellas ubicadas en los municipios San Sebastián, Camatagua y Urdaneta.

‎Bajo la guía y apoyo de la gobernadora Joana Sánchez, se logró la recuperación integral de cinco unidades de la flota vehicular primaria.

‎Como parte de la 2da T, la empresa paraestadal alcanzó la atención exitosa de los 18 municipios, convirtiendo el acceso al gas doméstico en una realidad constante para las familias aragüeñas, gracias a una logística diseñada para cumplir la distribución y llenado de los Miles de cilindros, incluso a las zonas de difícil acceso.

‎Cifras de interés

Fueron cumplidos 5 mil 832 operativos prepagados.

Se ejecutaron 111 jornadas de distribución especial.

‎Se logró la operatividad de una flota de nueva vehículos de carga.

‎Thaimara Ortiz | ‎Foto | Archivo