Yelitze Santaella designada rectora de Escuela de Liderazgo de la Mujer

CIUDAD MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, designó a la ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitza Santaella, como rectora de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer “Nora Castañeda”, institución creada para funcionar operativa y académicamente en el municipio Libertador del estado Aragua, fortalecerá el empoderamiento femenino y la formación de lideresas en el país.

Durante su intervención, Santaella expresó: “Presidente, muchas gracias por su confianza en esta servidora que se hace acompañar por estas mujeres, mujeres ya organizadas en cada uno de los comités de mujeres en los consejos comunales para seguir potenciando el empoderamiento de la lideresa desde el territorio”.

La nueva rectora de la destacó la capacidad y la resiliencia de las mujeres venezolanas “En tiempos de dificultades las mujeres hemos asumido el papel protagónico que la historia nos está dando, y hoy en nombre de cada una de estas mujeres nosotros expresamos nuestra gratitud, pedimos desde este auditorio en una sola voz que Dios lo siga bendiciendo para que nos siga acompañando en estos grandes logros para el año 2026”.

Celebró la creación de este recinto académico como un faro de formación para las luchadoras sociales de Venezuela al resaltar la participación de los 17.036 Comités de Mujeres conformados en el estado Aragua, los cuales se encuentran articulados bajo el Movimiento Josefa Joaquina Sánchez.

Asimismo, calificó este hecho como un paso histórico para la formación de cuadros femeninos y subrayó: «Estamos entregando la herramienta más poderosa que puede tener el ser humano: el conocimiento».

Finalmente, Yelitze Santaella evocó el legado de Nora Castañeda, fundadora de Banmujer y defensora de los derechos económicos de las mujeres; citó uno de sus pensamientos más emblemáticos: “Yo soy de las que cree que es tiempo de dificultades, pero también de esperanza”.

Fuente VTV |FOTOS Prensa Presidencial