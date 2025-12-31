Ciudad MCY

Zoológico Las Delicias liberó a 16 ejemplares

PorMilexis Pino

Dic 31, 2025

Con esta última jornada, el santuario animal suma más de 800 animales de diversas especies rehabilitados, como parte de los trabajos de preservación, cuidado y reinserción al su hábitat natural

Ciudad MCY-‎El Zoológico Las Delicias de Maracay anunció a través de su cuenta de Instagram (@zoologicolasdelicias) la liberación de 16 animales silvestres, acción que demostró el compromiso por la preservación de especies.

‎La lista mencionada incluye tres zamuros, tres chiriguares, seis rabipelados, y cuatro serpientes (tragavenados), que volvieron a su hábitat natural en el Parque Nacional Henri Pittier.

‎Un arduo proceso de rehabilitación y cuidados profesionales fueron necesarios para lograr este propósito, pues con esta última jornada se alcanzo la reinserción de más de 800 ejemplares durante el periodo 2025.

‎Los trabajadores manifestaron el empeño, dedicación y amor que se requiere en este tipo de tareas, otorgándole a estas especies una segunda oportunidad de vivir en sus espacios originarios.

‎Con estas acciones, el Zoológico Las Delicias contribuye eficazmente a la conservación de la fauna silvestre venezolana, según lo planteado en la 6ta T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.

‎Thaimara Ortiz | Foto | Referencial 

 

Por Milexis Pino

