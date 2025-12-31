Zoológico Las Delicias liberó a 16 ejemplares

Con esta última jornada, el santuario animal suma más de 800 animales de diversas especies rehabilitados, como parte de los trabajos de preservación, cuidado y reinserción al su hábitat natural
Ciudad MCY-El Zoológico Las Delicias de Maracay anunció a través de su cuenta de Instagram (@zoologicolasdelicias) la liberación de 16 animales silvestres, acción que demostró el compromiso por la preservación de especies.
La lista mencionada incluye tres zamuros, tres chiriguares, seis rabipelados, y cuatro serpientes (tragavenados), que volvieron a su hábitat natural en el Parque Nacional Henri Pittier.
Un arduo proceso de rehabilitación y cuidados profesionales fueron necesarios para lograr este propósito, pues con esta última jornada se alcanzo la reinserción de más de 800 ejemplares durante el periodo 2025.
Los trabajadores manifestaron el empeño, dedicación y amor que se requiere en este tipo de tareas, otorgándole a estas especies una segunda oportunidad de vivir en sus espacios originarios.
Con estas acciones, el Zoológico Las Delicias contribuye eficazmente a la conservación de la fauna silvestre venezolana, según lo planteado en la 6ta T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.
Thaimara Ortiz | Foto | Referencial