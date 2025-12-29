PoliRibas reforzó la seguridad ciudadana durante 2025

El cuerpo mantiene operativos permanentes y labores preventivas durante las festividades de fin de año, con el propósito de resguardar a la ciudadanía

CUIDAD MCY.-La Policía Municipal de Ribas (PoliRibas) presentó un balance de sus actuaciones correspondientes al año 2025, período en el que la institución reforzó su labor preventiva, investigativa y de acompañamiento ciudadano, atendiendo un total de 111 denuncias comunes en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con las cifras oficiales, durante este año fueron puestos a la orden de los tribunales 14 ciudadanos privados de libertad; se iniciaron 198 investigaciones y se realizaron 261 inspecciones técnicas, acciones orientadas a la prevención del delito y al fortalecimiento del orden público en la jurisdicción.

En materia de prevención y atención directa a la ciudadanía, los funcionarios de PoliRibas llevaron a cabo 433 orientaciones viales, así como 309 orientaciones institucionales, abordando de manera directa a conductores, peatones y vecinos, con el objetivo de promover la convivencia ciudadana y el respeto a las normas.

El director de PoliRibas, comisario Nolasco González, destacó que estas cifras reflejan el compromiso diario de los hombres y mujeres que integran el cuerpo policial.

Es de resaltar, el carácter humano del servicio policial, especialmente durante la temporada decembrina, ya que mientras las familias celebran la Navidad, los funcionarios se mantienen desplegados, para garantizar la seguridad y la tranquilidad del municipio Ribas, vocación que merece el reconocimiento de la sociedad.

El comisario reiteró que PoliRibas mantiene operativos permanentes y labores preventivas activas durante las festividades de fin de año, con el propósito de resguardar a la ciudadanía y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad para seguir manteniendo la paz del municipio.

