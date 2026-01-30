Aragua se consolida como epicentro de la protección animal

Bajo la premisa de la preservación de la vida, el estado Aragua inicia la construcción de un centro de atención integral que funcionará las 24 horas y contará con equipos de última generación

CIUDAD MCY.-En un movimiento sin precedentes para el bienestar animal en Venezuela, el estado Aragua se encamina a convertirse en el referente nacional de la protección de fauna doméstica y de compañía. Desde los espacios del emblemático Zoológico Las Delicias, el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, anunció el inicio de la construcción de la primera Clínica de Atención Especializada para Animales, un proyecto de alta envergadura liderado por la gestión de la gobernadora Joana Sánchez.

El anuncio se dio en el marco de un encuentro cargado de compromiso y sensibilidad, donde el diputado Hernández, quien es promotor de la Ley de Protección Animal en el Parlamento nacional, se reunió con representantes de la Misión Nevado, ONG, fundaciones proteccionistas independientes y concejales de los municipios Girardot, Mariño y Revenga.

“No venimos a hacer promesas a largo plazo. Por instrucciones de nuestra gobernadora Joana Sánchez, y con el respaldo de la presidente encargada, Delcy Rodríguez, este lunes comienza la construcción de esta clínica y en tres meses estaremos entregando este proyecto al pueblo de Aragua”, afirmó con contundencia el diputado.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA VIDA

Hernández informó que la nueva clínica funcionará en el sector Las Acacias, en una infraestructura que tras años de abandono ha sido recuperada y entregada en comodato para este fin. Lo que antes era un espacio inerte, ahora será el epicentro de la salud animal en la región, operando bajo un modelo de atención integral de 24 horas.

*VISIÓN FUTURISTA Y SOCIAL*

En el mismo contexto, el diputado enfatizó que este centro asistencial contará con un equipamiento de punta y dispondrá de tres consultorios dotados con la más alta tecnología médica.

A su vez, dijo Hernández que esta clínica tendrá área de emergencias y la unidad especializada para casos críticos. Asimismo, mencionó que a largo plazo se tiene previsto la incorporación de una ambulancia para el traslado de animales y una farmacia con medicamentos a precios accesibles, así como venta de alimentos para combatir la especulación, además de servicios de peluquería canina.

Durante este encuentro, el parlamentario nacional mencionó que la clínica será el campo de trabajo para médicos veterinarios egresados de universidades públicas y privadas del estado, brindando oportunidades de empleo a la nueva generación de profesionales.

UN ESTADO QUE ABRAZA LA CAUSA ANIMALISTA

El parlamentario aragüeño enfatizó que la gestión de Joana Sánchez ha sido calificada como “profundamente proteccionista”. Esta iniciativa se suma al “Plan de Convivencia”, donde la protección de los animales en situación de calle y de compañía es una prioridad de Estado.

Durante el encuentro, Hernández recordó que este compromiso no es nuevo. El propio Zoológico Las Delicias hoy en día se ha convertido en un centro de conservación y reproducción que cuenta con 27 programas activos, gracias a la inversión constante de recursos para su equipamiento y mantenimiento.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN COLECTIVA

Para finalizar, el diputado Manuel Hernández hizo un llamado a la comunidad protectora para que aporten sus ideas y profundicen el trabajo que se viene realizando. “Hoy estamos construyendo la ruta de acciones del Gobierno regional para garantizar el bienestar de quienes no tienen voz”, concluyó, al tiempo que enfatizó que Aragua está innovando no solo en infraestructura, sino en la cultura de respeto hacia la vida animal.

REINA BETANCOUR: CIUDAD MCY

FOTOS: CIUDAD MCY