Plan Llovizna logró controlar incendio forestal en el Parque Henri Pittier

Con aproximadamente 12 mil litros de agua descargados y el despliegue de 120 combatientes, el Gobierno de Aragua logró controlar incendio forestal en las filas del Parque Nacional, garantizando la seguridad durante los Carnavales 2026

CIUDAD MCY.- Desde el helipunto ubicado en el kilómetro 3 de la carretera Maracay- Choroní, el Gobierno de Aragua, bajo la dirección de la gobernadora Joana Sánchez, da continuidad a la activación del «Plan Llovizna», una estrategia de alta precisión diseñada para mitigar incendios de gran magnitud y proteger el biosistema del Parque Nacional Henri Pittier.

Tras 48 horas de combate ininterrumpido, las autoridades reportaron un control total de un incendio forestal, que pasó a la fase crítica de refrescamiento para evitar cualquier reactivación por factores climáticos.

ATAQUE AÉREO Y PRECISIÓN TÁCTICA

El Comandante de la Aviación Civil, Luis Reyes, Director del Servicio de Atención Aérea de Aragua, informó que el despliegue se ha desarrollado siguiendo los lineamientos de la gobernadora Sánchez, “Se han ejecutado hasta el momento 17 descargas de agua, lo que representa un vertido de entre 10 mil y 12 mil litros sobre los focos que quedan en el importante pulmón vegetal”, dijo.

«La misión está cumplida en su fase de control. El incendio está controlado, pero seguiremos en labores de refrescamiento. Es vital evitar que el viento o las altas temperaturas activen nuevos focos por efecto de ‘salto’ de chispas», explicó Reyes, quien además hizo un llamado a la calma ante la alarma que suelen generar las imágenes en redes sociales.

HÉROES DE TIERRA Y AIRE

El Plan Llovizna no solo ocurre en el cielo. En el terreno, la resistencia es «cuerpo a cuerpo».

Carlos Rosales, coordinador forestal del estado, destacó la participación de 120 hombres y mujeres de Protección Civil, Bomberos y grupos voluntarios, quienes han utilizado herramientas manuales para frenar el avance del fuego que, según estimaciones preliminares, afectó más de 100 hectáreas.

Por su parte, Jesús Franco, director de Protección Civil Aragua y Sistema de Gestión de Riesgos, enfatizó que este esfuerzo conjunto responde a una planificación estratégica nacional liderada por el presidente constitucional Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

HORAS DE TRABAJO CONSTANTE

Este despliegue se integra al Plan Carnavales Seguros 2026, reforzando la protección tanto de los parques como de los temporadistas.

Los organismos de seguridad y prevención ciudadana del estado han ofrecido respuestas inmediatas con monitoreo satelital y vigilancia en puntos establecidos.

A pesar de la magnitud del evento, las autoridades recordaron que el estado Aragua cuenta con un equipo altamente capacitado para enfrentar la temporada de sequía.

REINA BETANCOURT

FOTO: CORTESÍA