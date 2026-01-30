Magisterio aragüeño recibirá beneficios para mejorar condiciones de vida

A partir del mes de febrero, iniciaremos el proceso de las reclasificaciones de nuestros maestros y maestras. Tenemos mil setecientos noventa y tres docentes para ser reclasificados y la gobernadora ha establecido como prioridad esa tarea

CIUDAD MCY.- La autoridad única de Educación del estado Aragua, profesora Leira Suárez, hizo una relación de anuncios enmarcados en los acontecimientos más recientes en materia nacional y sobre los beneficios y mejoras en las condiciones laborales de los docentes aragüeños.

Su declaración fue durante la asistencia al acto con motivo de la Sesión Solemne del Concejo Municipal de José Ángel Lamas, donde se realizó la entrega de la XVI Orden Magisterial “Alcira Bermúdez”, de la Casa de la Cultura “Claudio Castillo”.

“En esta hermosa actividad que nos brinda la Cámara Municipal del municipio José Ángel Lamas y por supuesto, al lado de nuestro alcalde, Tony García, aprovechamos la oportunidad para darles orientaciones y el justo agradecimiento a nuestros maestros y maestras, por el trabajo que siempre realizan en atender a nuestra muchachada, a nuestros niños, niñas y jóvenes de la patria”, afirmó Suárez.

De igual manera, la funcionaria hizo una precisión para informar que “estamos trabajando en función de garantizar las tres líneas de acción que nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, nos ha trazado como prioridad que son por supuesto traer de vuelta a nuestro presidente Nicolás maduro, garantizar la paz y trabajar por la gobernanza y la gobernabilidad en el país”.

Además, Suarez resaltó que se trabaja en los diez retos que ha establecido el Ministerio de Educación, y uno de ellos es la máxima incorporación de niños y niñas a su escolarización, y en función de ello, “traje una buena noticia acá al municipio Lamas, por ser reconocido como uno de los municipios donde más niños se han incorporado en el mes de enero. Eso nos da garantía de que nuestros padres, madres y representantes confían en ustedes que resguardan, protegen y forman a los niños y niñas de la patria”.

En otro orden de ideas, “próximamente se estarán valorando algunas algunos trabajos presupuestarios para ver de qué manera apoyaremos a nuestros maestros y maestras en su avance salarial, en su en su reconocimiento a la labor que desempeñan, por supuesto y generarles mejores condiciones de vida”.

Por ello, “nuestra gobernadora, Johana Sánchez, dará unas buenas nuevas para cada uno de nuestros maestros, maestras y trabajadores de la educación y se ha dispuesto de ofrecer un línea crediticia para el desarrollo de emprendimientos para realiza desde sus casas, desde sus aulas, con los alumnos y con los padres, madres y representantes”.

Adicionalmente expresó que “a partir del mes de febrero, iniciaremos el proceso de las reclasificaciones de nuestros maestros y maestras. Tenemos mil setecientos noventa y tres maestros a reclasificar, y la gobernadora ha establecido como prioridad esa tarea, y estamos cumpliendo al reunimos con los sindicatos, y darle las buenas nuevas a nuestros maestros y maestras”.

