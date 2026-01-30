Aragua se prepara para la emblemática Caminata 42K de San Sebastián Peregrinación 2026

Esta tradición trasciende la actividad física y conecta el cuerpo, alma y la naturaleza como un solo elemento

CIUDAD MCY.- La tradicional Caminata 42K de San Sebastián Peregrinación 2026, retoma su protagonismo éste sábado 31 de enero, reuniendo a una multitud de aficionados, deportistas y devotos que cruzarán el Parque Nacional Henri Pittier.

Este evento, consolidado como un símbolo de fe y resistencia, tendrá como meta el municipio Ocumare de la Costa de Oro, donde los participantes completarán el exigente recorrido de 42 kilómetros por los paisajes naturales de la cordillera aragüeña.

Los detalles logísticos de esta edición fueron presentados en una rueda de prensa encabezada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto a Alfonso Guerrero, presidente de la Fundación de Parques Aragua y presidente de LMNC Producciones; Lucellys Hidalgo, presidenta de Costaragua; Vicmar Olmos, secretaria de Turismo; Manuel López, secretario de la Juventud; el párroco Santiago Araujo y la doctora Marlis Velásquez, representante del cuerpo médico de Atrovit, como principal patrocinador.

Durante el encuentro, las autoridades confirmaron que la ruta iniciará en el peaje de El Limón.

Para garantizar el orden, se ha establecido un cierre preventivo de la vía a las 3:00 AM, el cierre total a las 4:00 AM. y la salida oficial de los caminantes a las 5:45 AM., estimando un margen de más de 10 horas para alcanzar la Plaza de Ocumare.

En materia de seguridad, se implementarán restricciones estrictas para proteger a los participantes.

A partir de las 8:00 AM, quedará prohibido el paso para nuevos caminantes y ciclistas, mientras que la apertura total de la vía para vehículos está prevista para las 4:00 p.m.

La gobernadora Sánchez informó el despliegue de aproximadamente 300 funcionarios, 76 motocicletas, unidades de ambulancia, con la participación activa de Protección Civil, Bomberos, Guardia Nacional Bolivariana, Guardia del Pueblo y la Policía Bolivariana de Aragua, entre otros organismos de prevención y seguridad ciudadana.

La Mandataria regional destacó además los esfuerzos en infraestructura que acompañan al evento, mencionando las reparaciones viales en la avenida Universidad y el parador turístico de El Limón.

Asimismo, señaló que se tiene previsto intervenir el tramo crítico entre los kilómetros 20 y 23 de la carretera hacia la costa, así como la rehabilitación de la capilla de la virgen ubicada en la ruta.

Sánchez hizo un llamado a la paz y la unión familiar, reafirmando el compromiso del Gobierno regional con el encuentro armonioso de los ciudadanos en este 2026.

Por su parte, la organización del evento, a través de Alfonso Guerrero, garantizó una logística de hidratación con 25 puntos distribuidos a lo largo del trayecto, intensificando la presencia de estos en los últimos kilómetros previos a la meta.

Gracias al apoyo de los patrocinadores, se dispondrá de 60 mil botellas de agua para los asistentes.

Guerrero subrayó que, aunque se cuenta con 2.880 inscritos oficiales, se espera atender a una población de entre 10 mil y 12 mil personas, recordando que los fondos recaudados a través de los kits de inscripción son destinados a causas sociales de la región.

Al finalizar el recorrido, el pueblo de Ocumare de la Costa recibirá a los visitantes con diversas presentaciones culturales, celebrando el éxito de una jornada que combina el fervor religioso con la masificación deportiva.

Los organizadores recalcaron que existe una alianza perfecta entre el sector privado y las instituciones regionales para asegurar no solo la atención médica y de protección, sino también un plan exhaustivo de mantenimiento y limpieza que garantice la preservación ambiental del Parque Nacional Henri Pittier tras la culminación de esta histórica caminata.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: PRENSA GBA