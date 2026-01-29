Estudiantes de San Sebastián recibieron kits escolares

En esta actividad los jóvenes fueron favorecidos con uniformes, bolsos, zapatos, cuadernos, entre otros útiles que son necesarios para su formación académica

CIUDAD MCY.- En el municipio San Sebastián de los Reyes la calidad estudiantil es primordial, es por ello que la comisionada institucional de la jurisdicción, Rosa Espejo y su equipo de trabajo llevaron a cabo una dotación de útiles escolares con el objetivo de brindar herramientas de estudio al semillero de la Patria.

La jornada se realizó en las comunidades rurales de la localidad donde los estudiantes de las escuelas del punto y circulo como la Unidad Educativa Nacional «San Sebastián», Unidad Educativa Estadal Rural «Valle de la Cruz “, y la Unidad Educativa Estadal Rural «Primer Paso», recibieron los kit escolares con todo lo necesario para continuar con su formación académica.

En esta actividad los jóvenes fueron favorecidos con uniformes, bolsos, zapatos, cuadernos entre otros útiles.

Durante la jornada, los estudiantes se mostraron felices por recibir el kit escolar el cual contiene todo lo necesario para realizar las actividades académicas.

En este recorrido, la comisionada, Rosa Espejo indicó que, «los verdaderos protagonistas fueron nuestros niños, niñas y adolescentes ya que recibieron útiles escolares, uniformes y calzados para que asistan a las escuelas con todo lo necesario, esto no habría sido posible sin el respaldo del presidente, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nuestro Ministro de Educación Héctor Rodríguez y la constante ayuda de nuestra hermana y gobernadora Joana Sánchez».

De esta manera, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso en brindarle los materiales escolares al semillero de la patria para garantizar una educación digna.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA