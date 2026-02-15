Aragua suma un atractivo gastronómico de calidad al Zoológico Las Delicias

El café – restaurante “Aragua Salvaje”, incorpora entretenimiento, gastronomía y recreación infantil que reforzará la oferta turística y de disfrute familiar en el reconocido refugio animal

CIUDAD MCY.- La dinamización del desarrollo económico y turístico regional suma un nuevo impulso con la inauguración del café restaurante “Aragua Salvaje”, propuesta que incorpora espacios recreativos y gastronómicos para el disfrute de las familias aragüeñas dentro del Zoológico Las Delicias.

La apertura del establecimiento contó con la presencia de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quien estuvo acompañada por autoridades regionales, personal de la institución y visitantes que participaron en la jornada inaugural, en un escenario que permitió presentar los espacios concebidos para el encuentro familiar, la recreación y el sano esparcimiento, como parte de las políticas impulsadas desde el Gobierno Bolivariano de Aragua.

Aragua Salvaje fue concebido como un espacio que integra gastronomía, recreación y entretenimiento, incorporando parque infantil y zonas adaptadas para que niños, jóvenes y adultos disfruten durante su recorrido por el zoológico.

La iniciativa busca ampliar las opciones de permanencia dentro del recinto, promoviendo experiencias que combinan contacto con la naturaleza, educación ambiental y convivencia familiar.

Este nuevo servicio forma parte de las estrategias orientadas a impulsar el crecimiento económico del estado Aragua, mediante la promoción de emprendimientos que fortalecen el turismo local, generan oportunidades comerciales y potencian el aprovechamiento de espacios públicos destinados a la recreación.

Es importante mencionar que, durante la actividad también se activó la Ruta Nocturna dentro del refugio animal, una alternativa que busca diversificar la oferta turística, ampliando los horarios de visita y brindando a propios y visitantes la oportunidad de disfrutar de especies en un ambiente de nocturnidad.

Con la incorporación de estas propuestas recreativas y gastronómicas, el Zoológico Las Delicias continúa consolidándose como un referente turístico y de encuentro social que reafirma si importancia como espacio emblemático para el disfrute responsable y seguro para las familias aragüeñas.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA