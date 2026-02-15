Despliegue institucional atiende emergencia y respalda a familias de Tovar

Entre gestos de cercanía y palabras de aliento, la gobernadora Joana Sánchez compartió y atendió a adultos mayores, madres, jóvenes y niños de las comunidades afectadas por el desbordamiento del río Puerto Maya

CIUDAD MCY.-La protección de las familias de las zonas costeras del municipio Tovar se convirtió en prioridad inmediata para el Ejecutivo regional, tras el desbordamiento del río Puerto Maya, situación que activó un despliegue institucional orientado a recuperar espacios afectados, atender a las comunidades y ejecutar labores técnicas que permitan reducir riesgos ante nuevas precipitaciones.

En este contexto, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, realizó un recorrido por los sectores impactados de la mencionada jurisdicción, con el propósito de supervisar las labores de dragado, limpieza y remoción de sedimentos que se ejecutan en el cauce del afluente, así como constatar la atención brindada a las familias afectadas.

Estas acciones se desarrollan en articulación con el plan de respuesta impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, orientado a restablecer las condiciones de seguridad en las comunidades vulnerables y fortalecer las labores preventivas ante posibles contingencias climáticas.

Durante la jornada, también acompañaron el despliegue el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández, y la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), Lucellis Hidalgo, quienes verificaron el avance de los trabajos ejecutados por cuadrillas especializadas y maquinaria pesada destinadas al dragado del río y la recuperación de áreas afectadas.

Las labores incluyen el despeje de sedimentos acumulados, la adecuación del canal natural del afluente y la evaluación de las condiciones del terreno en sectores residenciales, con el objetivo de optimizar el flujo del agua, prevenir nuevos desbordamientos y proteger la infraestructura comunitaria.

De manera paralela, la atención institucional permitió fortalecer el acompañamiento social a las familias afectadas mediante la identificación de necesidades prioritarias y la activación de mecanismos de ayuda integral que contribuyan a la recuperación progresiva del entorno y la estabilidad de las comunidades costeras.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso con la gestión de riesgo y la protección de la población, lo que promueve respuestas oportunas ante emergencias naturales, consolidándose las estrategias orientadas a preservar la seguridad, el bienestar y la resiliencia de las comunidades del estado Aragua.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESÍA