La Colonia Tovar destacó como referente durante Carnavales Turísticos 2026

Con alta afluencia de temporadistas provenientes de todo el país, el Municipio celebró un desfile cargado de tradición, organización y dinamismo económico, posicionándose como destino clave de la temporada en Aragua

CIUDAD MCY.-Con una asistencia superior a las 5 mil personas, entre propios y visitantes de distintas regiones del país, el municipio Tovar celebró el desfile de sus “Carnavales Turísticos 2026”, reafirmando la tradición cultural y el potencial como referencia turística de Aragua.

La jornada se desarrolló en el casco central de la Colonia Tovar, donde las calles se llenaron de color, música y expresiones tradicionales con la participación de agrupaciones emblemáticas como Jokilis, Hexenskreis, Círculo de Brujas, Club Los Gorilas, Banda Show Tovar, Los Dráculas y la visita especial de los Gorilas de San Mateo, promoviendo el intercambio cultural entre ambos municipios y fortaleciendo las raíces festivas que distinguen a la localidad.

El evento contó con la presencia del alcalde Maximiliano Suárez y de la alcaldesa del municipio Bolívar, Marisol Rodríguez, quienes acompañaron el recorrido y respaldaron esta iniciativa como parte de la agenda turística y cultural prevista para la temporada carnestolenda.

Es importante mencionar que la actividad llevó las orientaciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, como parte de una planificación diseñada bajo los lineamientos de la convivencia armónica y en paz para el disfrute de propios y visitantes, bajo los protocolos de seguridad y prevención.

De tal forma, con calles llenas de alegría y una importante movilización turística, el municipio Tovar continúa desarrollando actividades que promueven el encuentro familiar.

La Colonia Tovar abre sus puertas con una agenda festiva organizada para exaltar sus tradiciones, garantizando un entorno seguro y ordenado para el disfrute de todos.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA