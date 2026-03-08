Aragüeños respondieron al llamado de la I consulta Popular Nacional 2026

Desde la apertura de los centros de votación, hasta el cierre, los ciudadanos manifestaron su voluntad de mejorar las condiciones de cada comunidad

CIUDAD MCY.- Este domingo 8 de marzo se llevó a cabo la I Consulta Popular Nacional 2026, jornada que estuvo marcada por el sentido de pertenencia y madures política del pueblo venezolano, quienes de formar organizadas priorizaron los las ideas de mayor impacto y beneficio colectivo.

Habitantes de los 18 municipios del estado Aragua se hicieron notar, con una respuesta positiva al llamado de participación. En las 191 comunas se habilitaron 378 centros electorales para un total de 420 mesas instaladas.

El objetivo central de la jornada fue la elección de proyectos estratégicos diseñados para fortalecer el desarrollo y bienestar directo de sus comunidades.

Esta jornada, impulsada por el presidente constitucional Nicolás Maduro y respaldada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y en la región por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano de otorgar un rol protagónico a las bases en la toma de decisiones desde sus territorios.

MEGA DESPLIEGUE

Los habitantes de los ejes Central, Capital Este, y Sur de Aragua, acudieron a la fiesta democrática, marcando la pauta en sus jurisdicciones, en la que el civismo y la alegría se respiró en cada una de las comunas.

Desde las primeras horas del día, los habitantes ejercieron su derecho al sufragio en este proceso histórico que, permite a las comunidades escoger los proyectos que consideran prioritarios para el desarrollo de sus sectores.

En la comuna Maracayá del municipio Girardot, la vocera Aymara Hernández informó que, en esta ocasión apuntaron hacia la transformación económica y los servicios públicos (1T y 2T). “Buscamos el beneficio de toda la comunidad”, afirmó.

Por su parte, Dayana Díaz destacó la agilidad y eficiencia del sistema. “Es un proceso rápido y muy importante, donde podemos elegir los proyectos para el beneficio de nuestros sectores”.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA