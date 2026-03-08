Gobernadora Joana Sánchez: » La consulta Popular no tiene color político»

Durante su ejercicio al derecho al sufragio, la Gobernadora señaló que esta fiesta popular sirve como herramienta para consolidar propuestas y soluciones para el pueblo

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de su deber ciudadano la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto al diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, ejercieron su derecho al voto en la I Consulta Popular Nacional 2026.

La autoridad regional acudió a su centro de votación habilitado en la Comuna 19 de abril de Samán de Güere, en el municipio Santiago Mariño, donde ratificó su compromiso con la democracia participativa y protagónica.

​Durante la jornada, la mandataria aragüeña realizó un recorrido por el centro electoral, en el que pudo observar de primera mano los siete proyectos postulados por la comunidad, para posteriormente ejercer su derecho al sufragio.

​En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, Sánchez resaltó el carácter plural y cívico de la elección. A propósito del Día Internacional de la Mujer, la vocera señaló:

«En el marco de este día, la lucha y el compromiso que tenemos todos y todas es con nuestra Consulta Popular. En el estado Aragua contamos con 378 centros de votación, 420 mesas electorales y 1.319 proyectos en 191 comunas y circuitos comunales a lo largo y ancho de todo nuestro territorio».

​Asimismo, enfatizó que la Consulta Popular no tiene color político.

«Nuestra gente está saliendo masivamente. Cabe resaltar que esta es la primera consulta del 2026 y que no se suscribe a un color político, sino al petitorio de la comunidad con relación a la resolución de sus conflictos y de sus problemas más sentidos», añadió.

​Sánchez subrayó que este nivel de organización forma parte de la cotidianidad democrática de los venezolanos e invitó a la población a seguir confiando en estos mecanismos como herramientas para consolidar propuestas y soluciones para el pueblo.

​Para finalizar, hizo un llamado a los ciudadanos que aún no habían acudido a las urnas

«Invitamos a todos y a todas los que no han salido a ejercer su derecho democrático. No dejes que decidan por ti. Salgamos todos en amor, en armonía, en encuentro».

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GBA