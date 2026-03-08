Eje Central aragüeño se sumó a la convocatoria popular del 8M

Esta sería la primera consulta comunal del año 2026, en la que a una sola voz y voto cada habitante dejó su aporte para buscar el bienestar colectivo

CIUDAD MCY.- Habitantes de los municipios Libertador, José Ángel Lamas y Sucre salieron a participar y expresar su opinión para la construcción de un país próspero, al ejercer su derecho al voto en la I Consulta Popular Nacional 2026. Los tres territorios suman 154 postulados, en su mayoría enfocados al sector económico (1T) y los servicios públicos (2T).

Desde hace dos años que se implementa esta metodología para la asignación de recursos directos a las comunidades, es notorio el cambio y mejoramiento de los espacios y bienes colectivos, así como, el fortalecimiento del Poder Comunal en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza.

El paso del tiempo y jornadas democráticas dejo en manifiesto el crecimiento, organización y planificación de la ciudadanía para brindar respuesta a las Agendas Concretas de Acción, mediante las asambleas de postulación, ejecución y entrega de obras.

Es valioso destacar que, esta fiesta electoral toma fundamento en la quinta transformación (5T) del Plan de la Patria, al consolidar la democracia directa, popular y comunal; la transferencia de poder y recursos a comunidades.

MUNICIPIO LIBETADOR

En el caso del municipio Libertador, los voceros informaron que la participación se incrementó de forma notoria. En la comuna 3L votaron aproximadamente 500 personas, mientras que, en la comuna Residencias Palo Negro pasaron de 423 a más de 650 electores.

El hecho se debe a que la población ya reconoce la eficiencia del mecanismo y la trasferencia de recursos económicos a las bases sociales.

Eli Guevara, de la comuna Residencias Palo Negro: “La asistencia de jóvenes a partir de 15 años fue maravillosa”.

Yobel Silva, de la comuna las 3L: “Estamos complacidos con la repuesta de los vecinos y vecinas”

MUNICIPIO JOSÉ ÁNGEL LAMAS

Por otra parte, dentro del municipio José Ángel Lamas se habilitaron siete espacios para el sufragio en las comunas Agroindustrial Unidos por la Revolución, Sueños del Líder y en Honor al Gigante Hugo Chávez, según informó el alcalde Tony García.

Alizaida Sánchez, de la Comuna Agroindustrial Unidos por la Revolución: “Es el momento de participar en este bonito día de la mujer para escoger y aprovechar la gran oportunidad que nos ofrecen de votar por el proyecto en beneficios de todos como colectividad”.

MUNICIPIO SUCRE

El alcalde Wilson Coy acompañó la actividad y destacó tanto el civismo como el compromiso del pueblo sucrense. “La alegría está en la calle y se demuestra con la gran participación que estamos evidenciando en la primera Consulta Popular del 2026, donde el pueblo es quien decide el rumbo de sus proyectos”.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA