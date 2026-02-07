‎Aseguran transitabilidad en la ARC con colocación de postes

En la segunda fase de un riguroso plan de seguridad vial, desde el kilómetro 78 hasta el 80 de esta arteria se dispusieron más de 20 luminarias

‎CIUDAD MCY.- En perfecta articulación institucional, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la Gobernación del estado Aragua lograron la colocación de 28 postes en la Autopista Regional del Centro (ARC) sentido Caracas-Valencia, como parte de las políticas de seguridad vial y servicios públicos.

‎La información fue suministrada por el secretario general de la 2T «Ciudades Más Humanas», Rodolfo Ramírez, durante un recorrido de supervisión que ejecutó junto al presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, y la gerente de distribución Aragua Nimauri Reyes.

‎La obra se llevó a cabo en desde el kilómetro 78 hasta el 80 de esta importante arteria, que conecta a gran parte de la región central y tuvo por objeto mejorar la visibilidad de los usuarios en horario nocturno. Ademas, permite reducir los accidentes y los hechos delictivos.

‎»Gobernadora Joana Sánchez, pueblo de Aragua, cuenten con este equipo que no tiene fecha ni hora en el calendario para trabajar en pro del bienestar», exaltó Ramirez.

‎Para dar continuidad a las estrategias del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, se prevé el seguir con estas acciones de mejoramiento en todo el tramo.

‎Asimismo, las cuadrillas de la empresa Vías de Aragua complementa el hito mediante el asfaltado, tanto en carpeta corrida como bacheo, limpieza de cunetas y laterales, disposición de tachas reflectivas, entre otras labores.

‎La jornada de trabajo se cumplió gracias al apoyo de la presidenta Encargada Delcy Rodríguez; el ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez; y el presidente de Corpoelec, José Luis Betancourt.

‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: CORTESÍA