‎Jornadas de Atención Integral favorecieron a habitantes de FLA y MBI

Las instituciones adscritas al Ejecutivo nacional, regional y municipales ofrecieron un abordaje oportuno a las necesidades primarias de las familias, mediante el cuidado médico, alimentario y legal

‎CIUDAD MCY.- Por quinta semana consecutiva el Gobierno Bolivariano desplegó equipos de trabajo para llevar cuidado y dignidad a los aragüeños. De manera simultánea, el sistema de protección social realizó Mega Jornadas de Atención en los municipios Mario Briceño Iragorry y Francisco Linares Alcántara.

‎De forma gratuita, los habitantes de la Comuna Gerson Cañizales (MBI) y la Comuna Luisa Cáceres de Arismendi (FLA) accedieron a una gran variedad de servicios de salud, ente ellos: odontología, traumatología, cirugía general, obstetricia, ginecología, nutrición, pediatría, inmunización, medicina general e interna.

‎Este tipo de actividades también involucra otros aspectos vitales como la soberanía agroalimentaria y trámites legales, por ese motivo también se ofreció la venta de productos como víveres y proteínas a precios asequibles, asesoría en materia jurídica, entrega de farmacos y suplementos, registro y validación tanto de la Plataforma Patria, como de las Misiones y Grandes Misiones.

‎Con estás acciones se profundiza en la cuarta línea estratégica del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, según las disposiciones del presidente Constitucional Nicolás Maduro, la presidenta Encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez.

‎BALANCE DE LA GESTIÓN

‎La política está orientada a llevar bienestar y seguridad a los habitantes de toda la entidad. Cada sábado un eje comunitario recibe a las instituciones adscritas al Ejecutivo nacional, regional y municipal, quienes auguran mediante el cuidado integral condiciones óptimas para el desarrollo del pueblo.

‎En ese sentido, en el municipio Mario Briceño Iragorry, puntualmente, más de 4 mil familias fueron beneficiadas con estas jornadas durante el mes de Enero.

‎»Tenemos una atención completa, de recreación, deporte y salud; seguimos construyendo el tejido social de nuestra jurisdicción», declaró Stephania Fernández, responsable de la 4T.

‎Su homóloga del municipio Francisco Linares Alcántara, Sandra Guevara, resaltó que en ese mismo período alcanzaron la cifra de 20 mil núcleos familiares. «Un espacio abierto a las personas en situación de vulnerabilidad, ofrecemos el abrazo oportuno para obtener la suprema felicidad social».

‎Con el apoyo de Brullerby Suárez y Victor Bravo, respectivos alcaldes, se da cumplimiento a las agendas de abordaje comunitario, en el marco de la tercera línea de acción orientada por la presidenta Encargada Delcy Rodríguez, «Defensa de la gobernabilidad, asegurar la continuidad del poder político revolucionario y la unión del Gran Polo Patriótico».

‎VOZ DEL PODER POPULAR

‎Josefina Montezuma, residente de la UD-17 de Caña de Azúcar: «agradecida con el Gobierno Bolivariano por estás iniciativas que traer bienestar y alegría a esta zona (…) recibimos cuidados de primera y nuestros medicamentos».

‎Nancy González, vocera del Poder Popular en la comunidad Los Próceres: «Esto es un logro de la articulación institucional en los cuatro niveles de Gobierno, y la receptividad de la población ante las jornadas es positiva».

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CIUDAD MCY