Mega Jornada de atención integral garantizó bienestar social de habitantes de Cagua

La jornada que forma parte de los Sábados de Despliegue Social favoreció con amplia gama de servicios públicos totalmente gratuitos a los ciudadanos

CIUDAD MCY.- En aras de garantizar la estabilidad social y el bienestar de las familias aragüeñas, enfocando esfuerzos en la atención de materia directa y la protección social de las comunidades, se realizó una Mega Jornada de atención integral en la E.T.I «Mariano Fernández Fortique» del municipio Sucre.

El despliegue multidisciplinario forman parte de las políticas de protección social impulsadas por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, que tienen como objetivo principal garantizar derechos fundamentales como la salud, la alimentación y la atención directa a los ciudadanos desde el corazón de las comunidades.

La actividad estuvo encabezada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el Viceministro de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, Henyertber Herrera, el alcalde de la jurisdicción Wilson Coy y diversas autoridades regionales.

Los asistentes de diferentes comunas y circuitos comunales pudieron recibir atención médica especializada y gratuita en áreas críticas como cardiología, pediatría, medicina general, fisiatría, odontología, oftalmología, inmunización y entrega de medicamentos.

En paralelo, instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición sigue fortaleciendo el sistema de alimentación local, Asimismo, la jornada incluyó actividades culturales y la atención de la Misión Nevado, consolidando un abordaje integral que responde a las necesidades del pueblo.

Además se contó con la participación de las clínicas móviles de la Fundación del Niño y la Gran Misión Venezuela Mujer donde ofrecieron servicios especializados que incluyen pediatría, ginecología, psicologia y atención integral a las féminas garantizando el derecho a la salud gratuita de calidad en la entidad.

‎De igual manera, la Feria del Campo Soberano garantizó la seguridad alimentaria con la distribución de proteínas y productos esenciales a través de las empresas estadales Alas y Mercal.

BIENESTAR SOCIAL PARA EL PUEBLO

Durante un recorrido las autoridades nacionales y regionales acompañaron la atención social de manera directa y amorosa con el pueblo, constatando que cada ciudadano fuera atendido.

Asimismo escucharon las necesidades y solicitudes de los ciudadanos, para darles prontas soluciones a sus nudos críticos.

En ese mismo orden de ideas el viceministro de alto rendimiento del ministerio de deporte Henyertber Herrera, enfatizó que estas jornadas son gracias a las políticas públicas impulsadas por el gobierno bolivariano.

«Nos encontramos acá en la jornada social, por instrucción de nuestra presidente, encargada, Delcy Rodríguez, en una jornada de atención médica, que demuestra el gobierno en la calle, siempre apoyando, como fue la instrucción de nuestro presidente constitucional, Nicolás Mauro Moro, desde el año pasado, el gobierno a la calle a gobernar con el pueblo y con sus comunidades» expresó la autoridad nacional.

HABLAN LOS CIUDADANOS

Durante la jornada, los habitantes expresaron su agradecimiento por la atención recibida y la respuesta oportuna ante sus necesidades.

Ariana Gómez miembro de la comunidad Las Vega Uno, expresó su agradecimiento por las jornadas de salud que permiten acceso a especialidades.

«En este momento presente para la consulta de cardiología, pediatría, psicología, y todo está muy bien. Gracias por la por el apoyo de las especialidades esto es muy importante para toda la comunidad, ya que, este, a veces no tenemos tiempo de ir entre semana porque trabajamos, entonces, el fin de semana se puede dedicar también un poquito a la salud, y otras especialidades como la jurídica» afirmó la ciudadana.

Por su parte Nelly Liendo, maestra de la localidad expresó su felicidad por esta jornada y subrayó que deben de continuar ejecutando una broma.

«Me gustaría, que la jornada se repitiera con más frecuencia, porque estas necesidades también las tenemos, yo vine a chequearme en las especialidades de cardiología y psicología» puntualizó.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CIUDAD MCY