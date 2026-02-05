Asociación de Boxeo de Aragua anuncia ambicioso Plan de Trabajo 2026

CIUDAD MCY.-Con el firme objetivo de retomar el liderazgo en el cuadrilátero venezolano, la Asociación de Boxeo del estado Aragua presentó oficialmente su cronograma estratégico para el presente año, un proyecto integral denominado “Camino al Éxito”.

Esta planificación, liderada por Marco Requena, presidente de la Asociación de Boxeo del estado Aragua, prioriza la preparación técnica y física de una selección estatal integrada por 20 atletas de alto rendimiento, quienes representarán a la entidad en los próximos Juegos Deportivos Nacionales 2026 y diversos campeonatos federados.

ALIANZA ACADÉMICA Y ESTRATÉGICA

Una de las grandes fortalezas de este plan es el respaldo institucional de la UPEL Maracay. El proyecto cuenta con el aval de la Coordinación de Educación Física y Deporte de dicha casa de estudios, bajo la dirección del Dr. José Santana, lo que garantiza un enfoque científico y pedagógico en la formación de los púgiles.

LIGAS MUNICIPALES Y MASIFICACIÓN

Para recuperar la hegemonía nacional, la asociación ha diseñado un esquema de fogueo constante en todas las categorías, desde infantil hasta élite. La estrategia central será la creación de ligas divididas en ejes municipales, permitiendo que el talento emerja desde cada rincón de la entidad.

El plan estratégico incluye tres pilares fundamentales:

Topes de Control: Encuentros con delegaciones de otros estados para elevar el nivel competitivo.

Capacitación Técnica: Jornadas de actualización para entrenadores y jueces con el fin de unificar criterios de competición.

Seguimiento Integral: Apoyo multidisciplinario para asegurar el bienestar físico y mental de los seleccionados.

VISIÓN DE VICTORIA

«Nuestra visión para este 2026 es clara: volver a colocar a Aragua en lo más alto del podio nacional. Contamos con el talento y ahora tenemos la hoja de ruta para potenciarlo desde las bases hasta la élite», señaló Marco Requena durante la presentación del plan.

La meta de masificación también contempla la activación de festivales de boxeo de calle y el fortalecimiento de los clubes locales, asegurando así un relevo generacional sólido.

Con este anuncio, el boxeo aragüeño inicia un ciclo de disciplina y compromiso, invitando a las instituciones y a la comunidad deportiva a sumarse a este proyecto que busca convertir al estado en una potencia boxística indiscutible.

