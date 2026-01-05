Asodiam inicia el 2026 con total operatividad y nuevos proyectos

Siguiendo las instrucciones del Gobierno nacional, la institución se sumó a la reactivación de las actividades de salud en el país

CIUDAD MCY.- En un mensaje de compromiso y resiliencia, la presidenta de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), Ana Sandoval, informó que la institución ha iniciado este lunes, 5 de enero de 2026, sus actividades con total normalidad, garantizando la atención médica integral a la población tras los recientes acontecimientos que han afectado al país.

A pesar del contexto nacional, Sandoval enfatizó que la moral de los trabajadores de la salud se mantiene intacta. «Seguimos aquí en Asodiam, todo normal, como nos lo ha encomendado el mismo presidente Nicolás Maduro, buscando siempre la forma de atender a nuestro pueblo», declaró la funcionaria, subrayando que la prioridad absoluta es la sanidad y el bienestar de los ciudadanos.

Respecto a la capacidad operativa actual, la presidenta de la institución detalló que los servicios de Rayos X, laboratorios y más de veinte especialidades médicas se encuentran activos con total normalidad y a precios accesibles para la ciudadanía. De igual manera, Sandoval reiteró que mantienen la atención las 24 horas del día y que continúan trabajando de forma articulada junto al Hospital Central para prestar apoyo constante.

Asimismo, envió un mensaje de respaldo a la gestión regional, asegurando que cuentan con el compromiso absoluto de la institución para seguir trabajando sin descanso bajo las directrices del Gobierno Bolivariano y el Plan de la Aragüeñidad, buscando siempre elevar la calidad de vida y la felicidad del pueblo.

SALUD HACIA LAS COMUNAS

De cara al primer trimestre de 2026, Sandoval anunció importantes novedades, entre las que destaca el próximo lanzamiento de una unidad móvil. Este proyecto tiene como objetivo trasladar los servicios médicos directamente hacia las comunas y comunidades, evitando que la población deba desplazarse obligatoriamente hasta la sede central.

Además, subrayó que se dará continuidad a los programas de formación para voceros de salud iniciados el año anterior, enfocándose en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades desde las bases populares.

La titular de Asodiam expresó su fe en la recuperación del país, afirmando que, mediante el trabajo arduo y la oración, Venezuela superará las dificultades actuales para seguir transitando un camino de bienestar y bendiciones.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CIUDAD MCY