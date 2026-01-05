Regularizado servicio de combustible en la región aragüeña

El servicio de combustible y de transporte en el territorio aragüeño se ha mantenido con total normalidad en este inicio de año

CIUDAD MCY.- El secretario de Transporte del estado Aragua, Gabriel Perdomo, informó este lunes que el sector transporte y el suministro de combustible en los 18 municipios de la entidad se mantienen en total normalidad.

Tras un despliegue de supervisión iniciado el pasado domingo, la autoridad regional confirmó que la movilidad en el estado está garantizada al 100% y que las estaciones de servicio, tanto internacionales como subsidiadas, cuentan con inventario suficiente para atender la demanda de los usuarios sin contratiempos.

Perdomo aseguró que, a pesar de los recientes eventos ocurridos en el país, el despacho de combustible por parte de la empresa nacional Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no ha sufrido interrupciones desde el pasado 30 de diciembre.

Durante su recorrido matutino por la entidad, el secretario verificó que las estaciones de servicio se encuentran operativas y recibiendo el suministro de forma constante, descartando cualquier tipo de escasez o fallas en la distribución.

Asimismo, resaltó que las unidades de transporte público están trabajando en su horario habitual, ajustando la frecuencia según la afluencia de pasajeros, la cual ha mostrado un comportamiento regular durante la jornada.

En cuanto al retorno de los temporadistas que visitaron las costas aragüeñas, el funcionario señaló que, tras un balance realizado en Ocumare de la Costa y Choroní, se pudo constatar que el flujo de visitantes ha retornado con éxito y sin dificultades.

Aunque el pasado primero de enero se registró una leve disminución en la disponibilidad de transporte, Perdomo aclaró que la situación fue solventada rápidamente, permitiendo que todos los ciudadanos lograran movilizarse hacia sus destinos sin reportar incidencias, reafirmando el compromiso del Gobierno regional con la paz y la estabilidad del sector.

