Instalado Gabinete Municipal de Seguridad e inaugurado el Sistema Integrado de Monitoreo Revenga

CIUDAD MCY.- En el marco de las 7 Transformaciones y como parte de la 3T, Seguridad Ciudadana e Integridad Territorial, se llevó a cabo la inauguración del Sistema Integrado de Monitoreo Revenga (Simor) en la sede de la ODDI del municipio José Rafael Revenga, junto con la instalación del Gabinete Municipal de Seguridad, en la cancha José González de la comunidad Las Luisas.

Este importante avance en materia de seguridad ciudadana estuvo encabezado por el alcalde Daniel Perdomo, acompañado de representantes de diversos organismos de seguridad y del poder popular organizado.

El Simor cuenta con más de 20 cámaras instaladas en distintos puntos estratégicos del municipio, operadas desde una sala de monitoreo ubicada en la ODDI, donde un grupo de jóvenes capacitados, se encargará de supervisar en tiempo real las incidencias, fortaleciendo así la prevención y la respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

El director de la 3T, Comisario (PA) Carlos Rocero, destacó el compromiso de este proyecto con la protección integral de la ciudadanía.

El acto contó con la participación de representantes de la Policía Nacional Bolivariana, Policía de Aragua, CICPC, Guardia Nacional Bolivariana, UNES Aragua, Cuadrantes de Paz, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milicia Bolivariana, Cmdnna, así como directores de las 7T de la Alcaldía de Revenga, jueces de paz, jefes de las comunas José Rafael Revenga, Paula Correa y Alto Tuy, miembros de los Comités de Seguridad por comunas y el poder popular organizado.

Durante su intervención, el alcalde Daniel Perdomo resaltó: “Estamos instalando el Gabinete Municipal de Seguridad Revenga Segura 2026, en el marco de la 3T, y hemos trabajado arduamente en materia de seguridad en este municipio. Hoy las personas pueden desplazarse de noche sin problema, el deporte se practica en cada cancha, los comerciantes y emprendedores están tranquilos, al igual que todos los que viven en este municipio.

De igual manera señaló “El plan Revenga Segura, Gestión Valiente, se desarrolla en siete vértices: prevención integral para la vida y la paz; lucha contra la corrupción, delincuencia organizada, tráfico ilícito de drogas y terrorismo; transformación del sistema de justicia penal hacia la justicia comunal; sistema popular de protección para la paz; gestión de riesgos para la resiliencia; fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana y la investigación penal; y el desarrollo de investigación científica e innovación tecnológica aplicada a la seguridad ciudadana”.

Por su parte, el Comisario Jefe Rafael Mata Rosales, Comisionado Estadal de la Gran Misión Cuadrantes de Paz del estado Aragua, expresó que “Revenga es un pueblo valiente y seguro, para beneficio de todos sus ciudadanos y ciudadanas”, reafirmando el compromiso de los cuerpos de seguridad con la tranquilidad y bienestar de la comunidad.

De esta manera, Revenga sigue avanzando hacia un modelo de gestión de seguridad integral, participativa y tecnológica, consolidando la visión de un municipio más seguro, resiliente y comprometido con la paz.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA