Petro quiere debatir estos temas con Noboa

CIUDAD MCY.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este sábado su disposición a reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para abordar una política conjunta contra el narcotráfico, en un contexto de creciente tensión bilateral derivada de la imposición recíproca de aranceles del 30 % y la suspensión del intercambio energético entre ambos países.

“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”, escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario subrayó que los puertos marítimos de Ecuador y Colombia “no son ni para la exportación de cocaína, ni para el contrabando de insumos de fentanilo”, y denunció que bandas criminales operan en ambos territorios, utilizando rutas marítimas y terrestres para transportar drogas en ambas direcciones.

Según Petro, el desplazamiento de rutas de cocaína desde puertos colombianos del Pacífico hacia Ecuador ha generado un flujo inverso de precursores químicos, particularmente de fentanilo, que ingresan al continente vía buques mercantes. “Los insumos de fentanilo solo pueden entrar por buque mercante y a puertos sobre los que hay que establecer un férreo control”, afirmó.

El mandatario destacó avances en cooperación regional, señalando que durante la inauguración del centro de coordinación de inteligencias en Manaus, Brasil, la delegada del gobierno ecuatoriano aceptó profundizar la acción antimafiosa conjunta. Además, anunció que se instalará en Ipiales, Colombia, un radar ultramoderno de seguridad aérea, conforme al acuerdo firmado en 2023, para monitorear rutas aéreas ilícitas.

Según cifras del Gobierno colombiano, las incautaciones de cocaína realizadas en operativos conjuntos con Ecuador aumentaron de 86.786 kilogramos en 2023 a 132.354 en 2024, y alcanzaron los 195.862 kilogramos en 2025, lo que refleja una intensificación de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

