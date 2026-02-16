Autoridades de Minturismo apreciaron éxito de Carnavales “Viva Venezuela 2026″

El objetivo de la visita fue garantizar la calidad de los servicios, la seguridad y la calidez en la atención brindada a los miles de temporadistas que eligieron la región central del país.

CIUDAD MCY .-En el marco del asueto de los Carnavales Felices y Seguros «Viva Venezuela» 2026, cumplimiento instrucciones de la Ministra de Turismo Daniella Cabello, un equipo del sector turístico realizó una intensa jornada de acompañamiento en los principales puntos recreativos de la capital aragüeña.

El objetivo central de la visita fue garantizar la calidad de los servicios, la seguridad y la calidez en la atención brindada a los miles de temporadistas que eligieron la región central del país.

La visita estuvo liderada por la Viceministra de Turismo Nacional, Nadia Mignogna, acompañada por la Presidenta de la Operadora Venezolana de Turismo (Venetur), Dheliz Álvarez, quienes fueron recibidas por la Gerente Regional del Instituto Nacional de Turismo Aragua, Maritza Mendoza, el Director de Inparques Aragua, José Parra, José Rubio Coordinador del Parque Nacional Henri Pittier, la Corporación de Turismo del estado Aragua y parte del equipo de Unes Aragua.

EJE DE ESPARCIMIENTO

El recorrido inició en el Área Recreativa Las Cocuizas, emblemática puerta de entrada al Parque Nacional Henri Pittier. Allí, las autoridades constataron la masiva afluencia de visitantes que buscan el contacto directo con la biodiversidad aragüeña. Posteriormente, la comisión se trasladó al Zoológico de las Delicias, espacio que hoy se consolida como un referente nacional en educación ambiental y esparcimiento familiar.

«Estamos desplegados en todo el territorio nacional para asegurar que cada venezolano disfrute de espacios dignos, seguros y con una oferta turística de calidad», destacó la viceministra Mignogna, subrayando que estas acciones responden a las instrucciones directas del Ejecutivo Nacional.

Aragua: Destino estratégico y motor económico

Durante la jornada, Dheliz Álvarez resaltó el valor de Aragua dentro del catálogo de Venetur, señalando su ventaja competitiva al ofrecer una combinación única de montaña, costa y espacios urbanos recuperados.

Por su parte, Maritza Mendoza Gerente Regional, enfatizó la importancia de la articulación entre el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), Inatur y la Gobernación de Aragua. Esta alianza ha permitido la activación de puntos estratégicos de información para promover un turismo consciente y responsable.

Para este 2026, el estado Aragua reafirma su posición como uno de los destinos predilectos de la familia venezolana, garantizando una experiencia de recreación integral y segura.

