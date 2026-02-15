Gobernadora Sánchez hace un llamado a conducir con prudencia

Desde el municipio Ocumare de la Costa de Oro, visitantes y propios disfrutarán del gran concierto «La Ruta Live Carnaval 2026»

CIUDAD MCY.- Durante la noche de este domingo, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, envió un llamado a los conductores a manejar con prudencia, principalmente en las carreteras que conducen a las playas aragüeñas (Ocumare y Choroni), tras la afluencia de movilidad hacia estos destinos.

La mandataria regional expresó que hasta la fecha continúa en desarrollo la amplia jornada del Carnaval RÍE 2026, con el despliegue de cuerpos de seguridad, gestión de riesgo y los voluntarios acantonados en el estado Aragua.

A pesar del gran despliegue de seguridad, la jefa del Ejecutivo aragüeño hizo un llamado a las líneas de transporte público de este municipio a mantener la prudencia al momento de conducir: “no tienen nada que demostrar con exceso de velocidad”.

De la misma manera se dirigió a los visitantes que se desplazan a través de excursiones, ya que si no conocen la vía deben tener máxima prudencia. “La gente anda mandada, así que, con tranquilidad, vengamos a disfrutar de las costas aragüeñas, porque aquí nos recibe el mar Caribe y en nuestra casa nos esperan nuestras familias”, apuntó Sánchez.

Asimismo, la Gobernadora destacó algunos de los elementos que próximamente serán corregidos en la importante vía que conduce hacia Ocumare de la Costa de Oro para la Semana Mayor, como lo es detalles a nivel de infraestructura vial, embellecimiento de los diferentes puntos y paradas turísticas para el encuentro de las familias y el mantenimiento del Parque Nacional «Henri Pittier».

Por último, la mandataria aragüeña invitó a la población a disfrutar de la «Ruta Live Carnavales 2026» para el disfrute de las familias que hoy visitan la costa aragüeña. «Un gran abrazo, hoy tenemos concierto acá en Ocumare de la Costa, así que todos a disfrutar sanamente, bendiciones a todos” puntualizó Sánchez.

ELIMAR PÉREZ

FOTO: CORTESÍA