Autoridades regionales inspeccionaron la construcción del innovador Centro Integral de Salud y Asistencia Animal

Con esta obra, Aragua se posiciona como pionera en la atención integral de los animales de compañía y en situación de calle, reafirmando el compromiso del gobierno regional con la construcción de una sociedad más humana y solidaria

CIUDAD MCY.- La gobernadora Joana Sánchez, junto al diputado y primer combatiente Manuel Hernández, inspeccionaron los avances del Centro de Atención Integral de Salud Animal del estado Aragua, un espacio innovador destinado a la atención de animales de compañía y en situación de calle.

Durante la visita, el legislador Manuel Hernández destacó que esta iniciativa se suma a los avances de la Ley para el Trato Digno y Responsable de los Animales de Compañía, que actualmente debate la Asamblea Nacional. La obra representa un paso firme hacia la consolidación de políticas públicas que promuevan el respeto y la protección de los animales, alineadas con el compromiso del Gobierno Bolivariano.

La gobernadora Joana Sánchez afirmó que, junto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se profundizarán las políticas de atención y bienestar animal en la región. “Nos encontramos en lo que será el hospital de nuestros animales de compañía y en situación de calle en Aragua, un espacio que dignificará la vida de quienes también forman parte de nuestras familias y comunidades”, expresó.

El proyecto contempla la construcción de tres consultorios médicos, un área de recepción, un parque para animales, zona de entrenamiento, un café con comida saludable para mascotas, peluquería, área administrativa y sala de reuniones. Además, contará con un quirófano de última generación, laboratorio, servicio de rayos X, sala de estar y dormitorios, convirtiéndose en un centro integral único en el país.

El nuevo hospital animal será un símbolo de respeto, cuidado y responsabilidad, donde cada ladrido y cada maullido encontrarán respuesta en un espacio digno y moderno.

REINA BETANCOURT

