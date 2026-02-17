Revengueños celebraron el Carnaval con alegría y unión familiar

Desde tempranas horas, niños, jóvenes y adultos mayores se dieron cita para compartir actividades recreativas, juegos tradicionales y momentos de convivencia.

CIUDAD MCY.-El municipio José Rafael Revenga se llenó de color, música y tradición durante las festividades de carnaval, donde cientos de familias disfrutaron de un ambiente de alegría y sano esparcimiento en los balnearios de Puente Hierro, en la comuna José Rafael Revenga y Las Cocuizas en Alto Tuy.

Desde tempranas horas, niños, jóvenes y adultos mayores se dieron cita para compartir actividades recreativas, juegos tradicionales y momentos de convivencia. Entre bailes, voleibol, dominó y bolas criollas, los asistentes también prepararon una deliciosa sopa comunitaria que fortaleció el espíritu de unión y fraternidad.

La jornada estuvo acompañada de buena música y culminó con la presentación de reconocidos DJ’s aragüeños, quienes pusieron a bailar a los revengueños y revengueñas provenientes de las comunas José Rafael Revenga, Paula Correa y Alto Tuy.

Autoridades municipales, concejales, Protección Civil, Guardia Nacional y Policía de Aragua garantizaron la seguridad y el orden en cada espacio, reafirmando el compromiso de la Alcaldía de Revenga con el disfrute seguro y la recreación de las familias durante estas fiestas carnestolendas.

PRENSA REVENGA

FOTOS CORTESIA