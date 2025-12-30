Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Bodegas Móviles garantizan soberanía alimentaria en Aragua

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Dic 30, 2025

Con la instalación de 25 puntos de venta y la distribución 79.8 toneladas de alimentos en 11 municipios, se logró atender a más de 6 mil 500 familias, quienes adquirieron una gran variedad de productos de calidad  y a precios asequibles

CUIDAD MCY.-El equipo de Alimentos Aragua Socialista (ALAS) realizó un despliegue en 11 municipios para llevar a la población una amplia variedad de rubros, con la mejor calidad y precios asequibles.

Más de 6 mil 500 familias tuvieron la facilidad de comprar combos proteicos, productos lácteos, grasos, carbohidratos, enlatados, y muchos más, en 25 Bodegas Móviles.

La instalación de estos puntos de ventas afianzan las políticas públicas que buscan  la soberanía alimentaria del pueblo, al lograr la distribución de 79.8 toneladas de productos.

El esfuerzo del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez por ofrecer a los ciudadanos mejores estándares de vida, se materializa con cada jornada.

THAIMARA ORTIZ | FOTO | ALAS

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Vías de Aragua consolida histórica transformación vial en solo 6 meses

30 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Bodegas Móviles garantizan soberanía alimentaria en Aragua

30 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Fundaragua mantiene orden y limpieza en principales arterias viales

30 de diciembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Más de 700 familias beneficiadas con reactivación de estación de rebombeo en Revenga

30 de diciembre de 2025 Milexis Pino