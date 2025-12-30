Vías de Aragua consolida histórica transformación vial en solo 6 meses

Con una significativa inversión distribuida en diversos frentes de trabajo, el plan de gestión vial ha logrado impactar positivamente en los principales municipios del estado, priorizando la seguridad ciudadana y el embellecimiento de los espacios.

CUIDAD MCY.-En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Bolivariano de Aragua liderada por la gobernadora Joana Sánchez y la empresa estatal Vías de Aragua, su presidente el ingeniero Gerardo Rozo, ofreció un balance positivo en la ejecución de 33 obras de envergadura en seis meses de su gestión destinadas a la recuperación y transformación integral de las arterias viales, puentes y espacios públicos de la entidad.

Con una significativa inversión distribuida en diversos frentes de trabajo, el plan de gestión vial ha logrado impactar positivamente en los principales municipios del estado, priorizando la seguridad ciudadana y el embellecimiento de los espacios.

En este sentido, el ingeniero Rozo, comunicó, que el incesante despliegue de Vías de Aragua ha permitido la colocación de 10.887 toneladas de asfalto en todo el territorio. «El municipio Mario Briceño Iragorry lidera la recepción del material asfáltico con el 21.8% del total (2.290 ton), seguido por Francisco Linares Alcántara (1.720 ton) y Ocumare de la Costa (1.600 ton)», señaló con respecto a la fase del Plan Integral de Asfaltado y Mantenimiento.

Paralelamente, indicó Rozo, que se han ejecutado labores de limpieza y desmalezamiento en 2.066 kilómetros de vías. «La Autopista Regional del Centro (ARC) concentró 52.1% de estas labores, asegurando la visibilidad y limpieza en los distribuidores Tapa-Tapa, Palo Negro, La Encrucijada y La Victoria», afirmó.

Asimismo, el presidente de Vías de Aragua detalló que la gestión de la gobernadora Joana Sánchez, ha puesto especial énfasis en la seguridad estructural, para la ejecución de 33 obras de infraestructura y corrección de fallas de bordes, entre las que destacan, los municipios Costa de Oro, con una importante inversión histórica para la corrección de fallas de borde en el Km 18 y Km 20, construcción de muros de contención en El Recreo y señalización de la Local 07.

Igualmente, el municipio Girardot, donde se hizo la recuperación de la avenida Casanova Godoy con iluminación tipo LED, monumentos y rehabilitación del Polideportivo y Tovar con la corrección de falla de borde en el sector El Molino Palmarito.

De la misma manera, la Autopista Regional del Centro (ARC), también fue embellecida con instalación de letras corpóreas, iluminación de peajes y restauración de monolitos de bienvenida.

Seguridad Vial: Demarcación y Señalización

Para garantizar una movilidad segura, se han completado 766 kilómetros de demarcación vial y pintura de brocales, siendo Girardot y Ocumare de la Costa los municipios con mayor alcance. Asimismo, se instalaron 71.800 tachas reflectivas (ojos de gato), en aras de reforzar la seguridad en horarios nocturnos en municipios como Girardot (18.800 unidades) y Ocumare (14.200 unidades).

«Estamos trabajando sin descanso bajo las orientaciones del Gobierno Nacional para entregar a los aragüeños vías dignas y seguras», destacó el ingeniero Gerardo Rozo, presidente de Vías de Aragua, resaltando que las obras continúan en ejecución en diversos puntos estratégicos del estado.

