Fundaragua mantiene orden y limpieza en principales arterias viales

En el marco de la segunda transformación (2T) la fuerza trabajadora efectuó el mantenimiento preventivo del distribuidor Simón Bolívar y la avenida Los Aviadores

CUIDAD MCY.-Como parte del mantenimiento preventivo que se realiza en las principales arterias viales del estado y con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de transitabilidad, las cuadrillas de Fundaragua protagonizaron un nuevo despliegue en los municipios Girardot y Libertador.

Desde el Distribuidor Simón Bolívar la fuerza trabajadora procedió a la limpieza, poda, desmalezamiento y disposición de desechos, tanto vegetales como sólidos, de los laterales y el canal de agua pluviales.

Estas acciones no solo aseguran la movilización vehicular, entendiendo que se trata de un espacio de alta transitabilidad, sino también exponen la buena imagen y presentación de la entidad de una de sus principales entradas y salidas.

De forma parecida, se efectuó el Plan Remate en la avenida Los Aviadores, localizada en el municipio Libertador. Los trabajos de saneamiento ambiental comprendieron la recolección de basura y control de la vegetación.

Ambas jornadas rutinarias tuvieron como marco de ejecución la segunda línea de transformación del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, en la que se orienta la edificación de “Ciudades más Humanas”, a través de la optimización y adecuación de los servicios públicos e infraestructura.

Es importante destacar que, las actividades contaron con la supervisión y acompañamiento de Edison Gutiérrez, presidente de la institución.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | FUNDARAGUA