Vuelo 107 de Gran Misión Vuelta a la Patria trae a 273 compatriotas

Rafael Velásquez

Feb 4, 2026

CIUDAD MCY.-La Gran Misión Vuelta a la Patria completó este miércoles el vuelo número 107 con 273 compatriotas provenientes de Estados Unidos (EE. UU.), para sumar hasta ahora 20 mil 200 personas retornados a Venezuela.

El avión, proveniente de Arizona, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, del estado La Guaira, donde las autoridades dieron la bienvenida a los connacionales, brindándoles las medidas de asistencia sanitaria y de seguridad.

Todos los retornados, 232 hombres, 40 mujeres y un adolescente, recibieron atención médica integral y orientación para su regreso seguro a reencontrarse con sus familias.

De acuerdo al reporte del equipo periodístico de La NoticiaVTV, los compatriotas manifestaron su esperanza por escribir una nueva historia en sus vidas, con expectativas de trabajar por el desarrollo de su futuro, de sus familias y del país.

De esta manera, la República Bolivariana de Venezuela cumple con el mandato de su Constitución, para construir una sociedad inclusiva, participativa y protagónica, fortalecida con valores humanos, donde todos los venezolanos y venezolanas son respaldados por el Estado.

La Gran Misión Vuelta a la Patria es una iniciativa creada por el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, que continúa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para acoger a quienes salieron del país obligados por la guerra económica y por la mediática apátrida nacional e internacional que sostuvo una campaña de engaños para provocar su exclusión.

