Chuao blindó su identidad cultural con la tradicional Danza de los Pastores

​

CIUDAD MCY.- En una manifestación de fe inquebrantable y rescate del acervo cultural, el casco histórico de Chuao, municipio Santiago Mariño, se vistió de gala la para celebrar el nacimiento del Niño Jesús.

La emblemática Danza de los Pastores de Chuao recorrió las calles del pueblo, reafirmando una tradición centenaria que une a la comunidad en un mensaje de hermandad y devoción.

​

Encuentro de raíces y hermandad

​

Al marcar las 12:00 a.m., los colores y el sonido de los cuatros y las maracas dieron inicio a la procesión.

Este año, la celebración contó con un significado especial gracias a la participación de los Pastores de Aguas Calientes, quienes se unieron a los cultores locales en un emotivo recorrido por las calles principales.

​

La actividad, cargada de simbolismo y mística, culminó en las puertas de la iglesia del pueblo, donde ambas agrupaciones rindieron tributo al Niño Dios en su pesebre.

Este encuentro no solo representa un acto religioso, sino que fortalece los lazos entre comunidades hermanas que luchan por mantener viva la identidad cultural de las costas aragüeñas.

​

Cabe destacar que, la realización de este evento fue posible gracias al compromiso institucional del presidente de la república Nicolás Maduro Moro, la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde del municipio Carlos Guzmán,con las raíces del pueblo.

La comunidad y los organizadores expresaron su profundo agradecimiento a las autoridades, por el apoyo constante brindado a cada manifestación cultural que define el alma de Chuao.

​

​La festividad concluyó con un ambiente de paz y alegría colectiva, bajo el lema de «Honor y gloria al Niño Dios en su nacimiento».

Con esta jornada, Chuao reafirma su posición como un pilar fundamental del patrimonio cultural de Venezuela, donde la fe y la tradición caminan de la mano.

REINA BETANCOURT |CIUDAD MCY |

FOTOS: CORTESÍA