Revolución Islámica ha llevado geometría global al borde del cambio

CIUDAD MCY.- “Hoy vemos el pensamiento iluminado del Imam (Jomeini) en el terremoto que provocó con la Revolución Islámica en los sistemas de dominación bipolar y unipolar; esta conmoción ha alcanzado un punto tal que muchos creen que el mundo está a punto de cambiar la geometría del mundo”, ha asegurado este martes el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf.

Tal declaración la realizó en su intervención en la ceremonia de renovación del juramento de lealtad a los ideales del gran fundador de la Revolución Islámica con motivo del 47.º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, en el santuario sagrado del Imam Jomeini (que descanse en paz).

Qalibaf al destacar el papel del fundador de la Revolución Islámica de Irán, el Imam Jomeini (P), ha afirmado que “a medida que pasa el tiempo, nos volvemos más conscientes de la grandeza del pensamiento del Imam, la grandeza de su personalidad y la grandeza de lo que hizo por el Islam, la Umma (comunidad) islámica y nuestro amado Irán”.

El jefe legislador manifestó que “la nación iraní ha iniciado un camino civilizacional y estratégico con la Revolución Islámica, y aunque algunos intenten obstruir su progreso, lo que realmente importa es cuidar las vías de este camino y evitar que el impulso de este movimiento se debilite”.

Subrayó que “el mundo de hoy se encuentra en un punto donde los pilares del orden dominante están simultáneamente en proceso de desgaste”.

FUENTE:VTV

FOTO : CORTESÍA