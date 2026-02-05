San Mateo presentó a sus 20 aspirantes a la corona del Carnaval 2026

El municipio Bolivar se prepara para demostrar que entre reinas, comparsas y el misticismo de sus gorilas, es el corazón cultural de la región central del pais

CIUDAD MCY.-El aroma a historia que emana de las paredes de la Casa de la Diversidad Cultural sirvió de escenario perfecto para que, entre flashes y aplausos, fueran presentadas oficialmente a la prensa las 20 candidatas que aspiran a la corona de la Reina de Carnaval de San Mateo 2026.

El evento no solo destacó por la estética, sino por la elocuencia de un grupo de jóvenes y niñas que demostraron que en el municipio Bolívar la preparación integral es la verdadera protagonista.

Divididas en las categorías Mini, Pre-teen, Teen y Miss, las aspirantes enfrentaron su primer gran reto: el escrutinio de los medios de comunicación.

Con una pasarela cargada de elegancia y una seguridad envidiable, respondieron a las interrogantes de un panel de jurados de lujo, encabezado por la alcaldesa del municipio, Marisol Rodríguez, y un nutrido grupo de comunicadores regionales entre los cuales figuraron Francisco Cruz, Raquel Perdomo, Daniel Mellado y Liz Ochoa.

MÁS QUE UNA CORONA

La alcaldesa Rodríguez, visiblemente emocionada, dio la bienvenida a los presentes destacando el esfuerzo detrás de bambalinas. «Sin el apoyo de los padres y representantes esto no sería posible; ellos son el pilar que permite que nuestras niñas hoy brillen con luz propia», afirmó.

En el mismo contexto, indicó.que la agenda de las candidatas está lejos de limitarse a la pasarela, porque este sábado las 20 aspirantes realizarán su primera jornada de impacto comunitario visitando el geriátrico local, llevando alegría y atención a los adultos mayores.

Como parte de su crecimiento personal, las jóvenes están recibiendo formación en áreas productivas como maquillaje, repostería y peluquería, herramientas que les permitirán emprender más allá del reinado.

LOS GORILAS TOMAN LA CALLE

La máxima autoridad municipal aprovechó el encuentro para anunciar que estos carnavales serán «inolvidables y llenos de sorpresas». El punto focal de las festividades será el recorrido de los emblemáticos Gorilas de San Mateo, reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

«Nos vamos a encontrar con los gorilas en cada rincón. El público podrá disfrutar de las comparsas de nuestras escuelas y comunidades, pero el plato fuerte son ellos, nuestros gorilas, que son los más esperados por propios y visitantes», señaló Rodríguez.

La invitación queda abierta para que todo el pueblo de Bolívar y el estado Aragua se acerque a la Concha Acústica de San Mateo el próximo 11 de febrero, día en que se llevará a cabo la gran gala de coronación donde se entregarán cuatro diademas, una por cada categoría.

UNA CITA CON LA OCTAVITA

La fiesta no termina con la coronación, La alcaldesa confirmó que el cronograma se extenderá con actividades especiales el lunes y martes de Carnaval, culminando con la tradicional octavita.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CIUDAD MCY