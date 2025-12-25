El Cascanueces era un fracaso: ¿Cómo llegó a salvar el ballet americano?

Ciudad MCY.- Lo que en la actualidad se considera un clásico navideño imprescindible, alguna vez fue visto como un fracaso artístico. El Cascanueces, estrenado en San Petersburgo en 1892 con música de Piotr Ilich Chaikovski y coreografía de Marius Petipa e Ivanov, recibió críticas tibias y fue considerado menor frente a otras obras del repertorio ruso. Sin embargo, más de seis décadas después salvó al ballet americano de la desaparición.

La adaptación de baile narra la historia de las festividades navideñas de una familia alemana, durante las cuales un amigo familiar regala un cascanueces a los niños. Después de que toda la familia se duerme, una de las niñas, Clara o Marie, se escabulle al árbol de Navidad para ver sus regalos, pero se pierde en un mundo imaginario que se encuentra envuelto en una batalla entre un cascanueces heroico y un rey ratón malévolo. Tras ganar la lucha, el Cascanueces se convierte en un príncipe y lleva a Clara a un bosque nevado.

El ballet se estrenó el 18 de diciembre de 1892 en el Teatro Mariinsky e inmediatamente la crítica fue muy dura. A los críticos les disgustó la trama centrada en los niños y los pasos pesados y rígidos de los bailarines.

Sin embargo, no todo fue tirado a la basura. Algunas danzas de esta obra, como la de los copos de nieves, variaciones de la Colombina, interpretada por Olga Preobrazhenskaya, las acrobacias de Shiraev, así como la música, fueron bien recibidas. Tras el estreno, el ballet no se dejó de bailar, pero por lo general se bailaban algunos fragmentos.

La historia cambió

En 1944, la historia de esta obra cambió cuando el coreógrafo Willam Christensen montó una versión completa en San Francisco. Poco después, George Balanchine, figura clave del ballet en Estados Unidos, presentó su propia adaptación en Nueva York en 1954. Balanchine supo conectar la obra con el espíritu navideño estadounidense con una escenografía espectacular de trasfondo, elaborada por la bailarina Maria Tallchief.

El Cascanueces se convirtió en un acto esencial para el Ballet de Nueva York, y a partir de allí se difundió paulatinamente al resto del mundo en su encarnación moderna. En la actualidad, es un espectáculo familiar, lleno de fantasía, que atrae tanto a niños como adulto, convirtiéndolo en una tradición cultural.

