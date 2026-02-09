CDI Luisa Cáceres de Arismendi será vanguardia en FLA

CIUDAD MCY.- Como parte del fortalecimiento del Poder Comunal y bienestar social, avanza la rehabilitación del Centro de Diagnóstico Integral (CDI), Luisa Cáceres de Arismendi, ubicado en Paraparal, municipio Francisco Linares Alcántara. Esta obra se consolida gracias a la integración de las Consultas Populares Nacionales y el Ejecutivo local.

Gracias al Plan 50/50, que impulsa el alcalde Víctor Bravo, el centro asistencial ostentará las condiciones sanitarias y de infraestructura requeridas para ofrecer un servicio con los más altos estándares.

“Trabajamos en la recuperación total gracias a los fondos soberanos que la presienta encargada, Delcy Rodríguez, destinó al sector salud”, refirió el burgomaestre.

La primera fase de trabajos comprendió el saneamiento integral del sitio, desde las áreas verdes hasta el interior, incluyendo pisos, paredes y el techo. En segunda instancia, las cuadrillas de labores se abocan en la adecuación del sistema eléctrico, colocación de lámparas, climatización, embellecimiento con pintura, reparación de puertas y ventanas.

En esa línea de acción, el alcalde Bravo acotó que también se encuentran centrados en la puesta en funcionamiento de una plata eléctrica, “para algunas situaciones que se presenten, tener la capacidad de respuesta inmediata”.

La optimización del centro es parte de las líneas estratégicas planteadas por el presidente Constitucional Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez en el Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, respectivamente. Las tareas se enmarcan en la segunda, cuarta y quinta transformación.

“Estamos dejando la estructura como nueva, en función de garantizarle a nuestro pueblo una mejor calidad de vida, mejores espacios para la salud”, puntualizó el burgomaestre.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CIUDAD MCY