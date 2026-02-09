Poder judicial aragüeño dictó más de 10 mil sentencias en 2025

En un balance divulgado por las plataformas digitales, la Rectoría de la Circunscripción regional informó al pueblo la superación de metas planteadas para el periodo terminado

CIUDAD MCY.- El trabajo del Poder Judicial alcanzó importantes cifras durante el periodo 2025, así lo dio a conocer la Rectoría de la Circunscripción Aragua mediante un balance publicado en la cuenta de Instagram @recaragua.tsj.

Según el carrusel de imágenes los Tribunales Superiores, de Primera Instancia y Municipales, dictaron 10 mil 304 sentencias, cifra que superó el año anterior y demuestra la consolidación de un sistema eficiente, dispuesto a mejorar en pro de la ciudadanía.

Las instancias de Municipio y Ejecutores de Medidas, alcanzaron 7 mil 885 dictámenes, mientras que, Tribunales de Primera Civiles y Mercantiles procesaron mil 989 casos.

El empeño y compromiso de los trabajadores tribunalicios se notó al lograr 430 sentencias en los juzgado Superior Mercantil, Civil, Transito y Bancario.

Más que simples dígitos, esos números representan la seguridad, tranquilidad y justicia para los habitantes; la garantía de los derechos y deberes para una vida digna.

