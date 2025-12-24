Celebran fiesta de navidad para niños de la comunidad rusa en Venezuela

CIUDAD MCY.- En Caracas, se llevó a cabo una cálida y verdaderamente mágica fiesta infantil de Navidad para los niños de la comunidad rusa en Venezuela, incluso los hijos y hijas de los compatriotas que residen en el país.

Abuelo Frío y su nieta Snegúrochka -(tradicionales personajes navideños rusos) visitaron a los niños y, junto a ellos, los pequeños recitaron poemas tradicionales de Año Nuevo, cantaron canciones entrañables conocidas por todos los rusos desde la infancia y participaron con entusiasmo en juegos y concursos.

Junto con sus padres, los niños recordaron a los personajes de los cuentos populares rusos y crearon su propia historia navideña, que, lejos de la Patria, les recordará el verdadero milagro del Año Nuevo.

Este tipo de eventos es especialmente importante: unen a la comunidad, acercan a los niños a las tradiciones culturales rusas y les brindan una sensación de fiesta, magia y calidez que permanece en la memoria por mucho tiempo.

Fuente: Embajada de Rusia en Venezuela | FOTO CORTESÍA