Ciudad MCY

Comunicación Patria

Cultura

Celebran fiesta de navidad para niños de la comunidad rusa en Venezuela

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 24, 2025

CIUDAD MCY.- En Caracas, se llevó a cabo una cálida y verdaderamente mágica fiesta infantil de Navidad para los niños de la comunidad rusa en Venezuela, incluso los hijos y hijas de los compatriotas que residen en el país.

Abuelo Frío y su nieta Snegúrochka -(tradicionales personajes navideños rusos) visitaron a los niños y, junto a ellos, los pequeños recitaron poemas tradicionales de Año Nuevo, cantaron canciones entrañables conocidas por todos los rusos desde la infancia y participaron con entusiasmo en juegos y concursos.

Junto con sus padres, los niños recordaron a los personajes de los cuentos populares rusos y crearon su propia historia navideña, que, lejos de la Patria, les recordará el verdadero milagro del Año Nuevo.

Este tipo de eventos es especialmente importante: unen a la comunidad, acercan a los niños a las tradiciones culturales rusas y les brindan una sensación de fiesta, magia y calidez que permanece en la memoria por mucho tiempo.

Fuente: Embajada de Rusia en Venezuela | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Deportes

Alí Sánchez firma contrato de Ligas Menores con Yankees

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Pescadores venezolanos pese a la amenaza de EE.UU. salen a diario a la faena

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Estado venezolano y Rusia ratifican agenda de trabajo conjunto ante la Unesco

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

UNES Aragua egresó a más de 300 profesionales

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez