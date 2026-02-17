Centro Turístico «Los Mangos» vibró en estos Carnavales 2026

El dispositivo de seguridad se mantiene activo en los principales puntos de acceso y recreación del municipio, velando por la integridad de los bañistas y visitantes.

CIUDAD MCY.-En un ambiente de alegría, frescura y tradiciones, propios y visitantes disfrutaron de una jornada inolvidable en el Centro Turístico Los Mangos, donde las aguas de su emblemático río se convirtieron en el escenario principal para el sano esparcimiento durante este asueto de Carnaval.

El alcalde del municipio Rafael Urdaneta, Julio Melo, destacó la gran afluencia de personas que eligieron este espacio natural para compartir en familia. «Este destino se llenó de vida, demostrando que nuestras tradiciones se disfrutan en paz y en contacto directo con lo nuestro», afirmó la máxima autoridad municipal, resaltando la hospitalidad que caracteriza al gentilicio de la zona.

De la misma manera, el jefe del Ejecutivo municipal expresó que, gracias al apoyo constante de la gobernadora Joana Sánchez, el motor cultural y recreacional se mantuvo encendido en la jurisdicción. El alcalde Melo aseguró que el dispositivo «Carnavales por la Paz 2026» continúa arrojando un saldo sumamente positivo, permitiendo que el sano esparcimiento sea el protagonista de estas fechas festivas.

«Bajo la gestión de nuestra Gobernadora, así como de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, seguimos preservando las tradiciones propias de la fecha y apuntalando al lema ‘Aragua Encanta’. En Urdaneta, hemos garantizado que cada turista se sienta seguro y atendido», enfatizó Melo.

DESPLIEGUE PERMANENTE

El operativo de seguridad se mantiene activo en los principales puntos de acceso y recreación del municipio, velando por la integridad de los bañistas y visitantes. Con estas acciones, el sur de Aragua se reafirma como una potencia turística natural, donde la naturaleza y la organización gubernamental se unen para ofrecer la mejor experiencia vacacional.

El Gobierno municipal invita a la colectividad a seguir disfrutando de las actividades programadas para el cierre del asueto, manteniendo siempre la conciencia ciudadana y el respeto por nuestros espacios naturales.

PRENSA URDANETA

FOTOS CORTESÍA