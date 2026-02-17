Comparsas elevaron el talento victoriano en espectáculo del Carnaval

El evento, realizado en la avenida Francisco de Loreto del municipio José Félix Ribas, reunió a cerca de mil participantes que mostraron creatividad, música y expresiones culturales ante cientos de familias.

CIUDAD MCY.- El espíritu festivo del Carnaval se apoderó de la avenida Francisco de Loreto, ubicada en La Victoria, con un multitudinario desfile que reunió a niños, jóvenes y adultos en torno a expresiones culturales que exaltaron la identidad y el orgullo nacional.

La actividad, desarrollada en el municipio José Félix Ribas, congregó a cerca de mil participantes entre comparsas, individualidades, bandas show e instituciones, quienes desfilaron bajo la temática “Nuestra Venezolanidad”, mostrando coreografías e interpretaciones de reconocidos personajes que cautivaron a cientos de familias que se apostaron a lo largo de la arteria vial para disfrutar del espectáculo.

El desfile estuvo encabezado por la Reina del Carnaval, María Alejandra Ochoa, quien deslumbró al público con su traje inspirado en el Secreto de Ortem: La Diosa de las Hortensias, propuesta artística que rindió homenaje a la riqueza cultural y natural venezolana, resaltando elementos simbólicos que evocaron el arraigo y la tradición del país.

A su lado, también participaron Raymar Víctor, Novia de la Juventud; Alieysis Maizo, Reina de la Cultura; Mariana Caldera, Reina del Deporte; y Sabrina Guerra Castillo, Reina del Turismo, quienes representaron el talento, la creatividad y la diversidad cultural del municipio, proyectando el compromiso de la juventud con la preservación de las tradiciones.

Es importante mencionar que, la jornada fue organizada por la Secretaría para el Desarrollo Económico, a través de la Coordinación de Turismo, con el impulso de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde Juan Carlos Sánchez, quienes promueven políticas orientadas al fortalecimiento de la cultura, el turismo local y los espacios de recreación familiar.

Durante el recorrido, los asistentes destacaron la importancia de mantener vivas las celebraciones tradicionales, resaltando el ambiente de alegría y organización que caracterizó la actividad.

“Es una experiencia que permite compartir en familia y ver el talento de nuestros niños y jóvenes, quienes con esfuerzo y dedicación mantienen nuestras costumbres”, expresó Anahis Rodríguez, representante que acompañaba a su hija participante en una comparsa.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESÍA