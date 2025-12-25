Cercanía y sensibilidad marcaron la Navidad en el HCM

En una fecha que convoca al reencuentro familiar, autoridades regionales, encabezadas por la gobernadora, Joana Sánchez, acompañaron a los familiares de pacientes del principal centro de salud de la entidad con una cena pensada para brindar apoyo humano

CIUDAD MCY.- En la Navidad, cuando el reencuentro familiar suele marcar el pulso de la celebración, el Hospital Central de Maracay se convirtió en un espacio de acompañamiento y solidaridad, al acoger una cena compartida junto a los familiares de pacientes hospitalizados, transformando la Nochebuena en un momento de encuentro, consuelo y cercanía para quienes atraviesan la espera lejos de casa.

La actividad fue encabezada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, quien acompañada por autoridades regionales, se mantuvo en las inmediaciones del centro de salud, compartiendo de manera cercana con las familias, escuchando sus experiencias, atendiendo inquietudes y brindando palabras de aliento a familias que, entre la espera y la esperanza, permanecen junto a sus seres queridos, sosteniéndolos con presencia, afecto y fortaleza en momentos de especial sensibilidad.

La cena realizada trascendió lo protocolar y adquirió un sentido profundamente humano, al acompañar a las familias que permanecen vinculadas al complejo hospitalario.

La iniciativa se inscribe en una visión de gestión que reconoce la dimensión humana de la atención pública, entendiendo que el respaldo del estado también se manifiesta en la cercanía, la escucha y el acompañamiento emocional, especialmente en contextos asociados al ámbito de la salud.

De esta manera, la jornada reafirmó el compromiso del Gobierno Regional con una acción pública sensible y presente, capaz de acompañar a las familias aragüeñas no solo desde las políticas y los servicios, sino también desde los gestos que reconfortan y fortalecen en los momentos más significativos.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA