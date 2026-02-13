Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Chuao celebrará 458 años y abre sus puertas con alegría al país

PorLuisa Pedroza

Feb 13, 2026

El parroquia costera del municipio Santiago Mariño es un rincón mágico donde la riqueza es su gente y lo más bonito es su cultura, esencia y tradición.

CIUDAD  MCY.- El encantador pueblo costero de Chuao, en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua, conmemorará sus 458 años de fundado este 14 de febrero, reafirmando su historia, tradición y espíritu resiliente como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Venezuela.

La ingeniera Lucellis Hidalgo, presidenta del Instituto Autónomo de las Costas de Aragua (Costaragua), extendió la invitación a propios y visitantes para que se sumen a la programación organizada en honor a esta fecha tan significativa. Destacó que Chuao avanza hacia un futuro más seguro y lleno de oportunidades, gracias al trabajo articulado entre el pueblo y las autoridades.

Hidalgo resaltó el compromiso del alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán; de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez; de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez; y del presidente constitucional Nicolás Maduro, quienes han impulsado políticas públicas orientadas a fortalecer el turismo, la seguridad y el bienestar de esta emblemática parroquia costera.

Hoy Chuao luce más hermoso y organizado gracias a los trabajos de embellecimiento y optimización de espacios que dignifican su identidad histórica y cultural.

Un destino que brilla, se proyecta y abre sus puertas con alegría al país 

La programación conmemorativa iniciará a las 5:00 de la mañana del 14 de febrero con el tradicional despertar por las calles del pueblo; a las 6:00 de la mañana se realizará el velorio de la cruz y la parranda al Niño Jesús con la participación de la comunidad en general; a las 7:30 de la mañana tendrá lugar la sesión solemne en el Salón del Alto; a las 10:00 de la mañana se efectuará el desfile en honor a los 458 años en el Patio de Secado.

Posteriormente, a la 1:00 de la tarde se llevará a cabo el compartir del pueblo con un sancocho en el sector La Toma; a la 1:30 de la tarde se desarrollarán actividades deportivas en la cancha del pueblo; a las 3:00 de la tarde se celebrarán matrimonios colectivos en la bahía de Chuao; a las 7:00 de la noche se realizará la reinauguración del alumbrado del estadio Fortunato González; y a las 9:00 de la noche culminará la jornada con un gran concierto y el cumpleaños a Chuao en el Patio de Secado.

Fundado en 1568, este paraíso aragüeño es reconocido por su gente amable, sus paisajes de mar, río y montaña, y por producir uno de los cacaos más finos del mundo, orgullo nacional e internacional.

 PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Deportes

El «Atleti» sorprendió y complica las cosas al FC Barcelona

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Magia del Sistema Nacional de Orquestas deslumbró a los maracayeros

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Deportes

Jrue Holiday comandó el triunfo de Trail Blazers

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Venezuela

Conoce cómo amanece el dólar BCV este viernes 13 de febrero

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza