Chuao celebrará 458 años y abre sus puertas con alegría al país

El parroquia costera del municipio Santiago Mariño es un rincón mágico donde la riqueza es su gente y lo más bonito es su cultura, esencia y tradición.

CIUDAD MCY.- El encantador pueblo costero de Chuao, en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua, conmemorará sus 458 años de fundado este 14 de febrero, reafirmando su historia, tradición y espíritu resiliente como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Venezuela.

La ingeniera Lucellis Hidalgo, presidenta del Instituto Autónomo de las Costas de Aragua (Costaragua), extendió la invitación a propios y visitantes para que se sumen a la programación organizada en honor a esta fecha tan significativa. Destacó que Chuao avanza hacia un futuro más seguro y lleno de oportunidades, gracias al trabajo articulado entre el pueblo y las autoridades.

Hidalgo resaltó el compromiso del alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán; de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez; de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez; y del presidente constitucional Nicolás Maduro, quienes han impulsado políticas públicas orientadas a fortalecer el turismo, la seguridad y el bienestar de esta emblemática parroquia costera.

Hoy Chuao luce más hermoso y organizado gracias a los trabajos de embellecimiento y optimización de espacios que dignifican su identidad histórica y cultural.

Un destino que brilla, se proyecta y abre sus puertas con alegría al país

La programación conmemorativa iniciará a las 5:00 de la mañana del 14 de febrero con el tradicional despertar por las calles del pueblo; a las 6:00 de la mañana se realizará el velorio de la cruz y la parranda al Niño Jesús con la participación de la comunidad en general; a las 7:30 de la mañana tendrá lugar la sesión solemne en el Salón del Alto; a las 10:00 de la mañana se efectuará el desfile en honor a los 458 años en el Patio de Secado.

Posteriormente, a la 1:00 de la tarde se llevará a cabo el compartir del pueblo con un sancocho en el sector La Toma; a la 1:30 de la tarde se desarrollarán actividades deportivas en la cancha del pueblo; a las 3:00 de la tarde se celebrarán matrimonios colectivos en la bahía de Chuao; a las 7:00 de la noche se realizará la reinauguración del alumbrado del estadio Fortunato González; y a las 9:00 de la noche culminará la jornada con un gran concierto y el cumpleaños a Chuao en el Patio de Secado.

Fundado en 1568, este paraíso aragüeño es reconocido por su gente amable, sus paisajes de mar, río y montaña, y por producir uno de los cacaos más finos del mundo, orgullo nacional e internacional.

PRENSA MARIÑO

FOTOS: CORTESÍA