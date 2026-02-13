Sesión solemne exaltó memoria histórica y protagonismo juvenil en La Victoria

El acto honró el legado independentista a través de reconocimientos al liderazgo juvenil, expresiones culturales y una movilización acompañada por elementos simbólicos que evocaron la continuidad histórica y el compromiso de las nuevas generaciones con el futuro del país

CIUDAD MCY.- La exaltación del liderazgo juvenil y la reivindicación de la memoria histórica marcaron la agenda institucional durante la sesión solemne realizada para conmemorar el aniversario de la Batalla de La Victoria, símbolo del protagonismo de las nuevas generaciones en la historia venezolana.

El acto se llevó a cabo en la ciudad de La Victoria, mediante una Sesión Solemne conjunta organizada por el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) y el Concejo Municipal de Ribas, con el propósito de honrar la gesta independentista y destacar el papel de la juventud en la construcción del presente y futuro del país.

El acto, reunió a autoridades nacionales, regionales y municipales, entre ellas el viceministro para América Latina del ministerio para Relaciones Exteriores, Rander Peña, quien fungió como orador de orden; la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; la presidenta del parlamento regional, Katiana Hernández; el alcalde de la jurisdicción, Juan Carlos Sánchez, y el presidente del ente edilicio ribense, Miguelángel Motabán, junto a representantes de organizaciones juveniles de la entidad.

Durante su intervención, Peña resaltó el papel histórico de la juventud venezolana como protagonista de los procesos de transformación social y política, subrayando que las nuevas generaciones deben preservar el legado independentista y asumir la batalla conceptual en torno a su rol dentro de la sociedad.

El dirigente enfatizó que la juventud representa un pilar fundamental para la consolidación del proyecto bolivariano, señalando que la estabilidad política y social del país requiere claridad estratégica, formación ideológica y organización colectiva.

Asimismo, destacó el liderazgo del presidente constitucional Nicolás Maduro, a quien calificó como referente de los pueblos que resisten ante escenarios adversos, recordando además el legado político e ideológico del comandante Hugo Chávez como base formativa del liderazgo colectivo y de las nuevas estructuras organizativas del proceso revolucionario.

JUVENTUD CON LEGADO

En el marco del acto protocolar, fueron otorgadas más de 150 condecoraciones a jóvenes destacados y personalidades que han contribuido al fortalecimiento de la identidad nacional y el desarrollo social del estado Aragua.

Entre los reconocimientos entregados destacaron la Orden Samán de Aragua y Samán de Güere, la Orden Hugo Chávez, así como las órdenes José Félix Ribas, Fabricio Ojeda y Robert Serra, distinciones que simbolizan el compromiso con la justicia social, la organización popular y la defensa de los valores patrióticos.

Como parte de estos gestos honoríficos y en símbolo de unidad institucional y compromiso con el bienestar de la ciudadanía, el alcalde de la jurisdicción realizó la entrega de la Llave de la Ciudad a la Gobernadora del estado Aragua, acto que representó el reconocimiento al trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno en favor del desarrollo.

En este sentido, la máxima autoridad regional resaltó el valor de esta entrega, reconociendo el rol protagónico de la juventud en la construcción del país, afirmando que vencer implica superar la ignorancia, la corrupción moral, el egoísmo y el miedo a enfrentar nuevos retos.

“Vencer es decir quedarse a construir. Vencer es prepararse aunque el camino sea difícil. Vencer es elegir la excelencia cuando lo fácil es la mediocridad”, destacó la Gobernadora.

La dirigente subrayó la importancia del trabajo en equipo, la formación académica y el desarrollo ético como herramientas esenciales para la transformación social, destacando que las nuevas generaciones deben apostar por la excelencia y la participación activa dentro de los procesos políticos y comunitarios.

“La juventud no es espectadora, es protagonista. Cuando la juventud se levanta con conciencia, la historia cambia. Hay que tener certidumbre y construir en equipo lo que ha de venir”, afirmó la mandataria regional.

PARTICIPACIÓN ACTIVA

La jornada concluyó con una movilización hacia el Cuartel General “Mariano Montilla”, instalación histórica vinculada a la defensa territorial y la formación estratégica, donde jóvenes, autoridades y movimientos sociales reafirmaron su compromiso con el desarrollo del país y la continuidad del legado independentista.

La movilización estuvo acompañada por consignas, destacando un momento simbólico en el que los asistentes iluminaron el recorrido con las luces de sus teléfonos móviles y velas, gesto que representó la esperanza, la continuidad histórica y el compromiso generacional con la construcción del futuro nacional.

De esta manera, a más de dos siglos de la gesta heroica, el compromiso de la juventud aragüeña continúa proyectándose hacia la unidad nacional, la participación y la defensa de la nación.

REINYMAR TOVAR

FOTO:CORTESIA