Cleba ratificó junta directiva para el período 2026-2027

CIUDAD MCY.- En un acto cargado de compromiso patriótico y bajo la consigna de la paz, el amor y la dignidad revolucionaria, este lunes se llevó a cabo la sesión de instalación y juramentación de la junta directiva del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) para el período de sesiones 2026-2027.

Dando cumplimiento a la normativa legal vigente, y en aras de fortalecer la gestión legislativa a favor del pueblo aragüeño, los legisladores ratificaron el liderazgo que continuará al frente de este órgano parlamentario, junto a la vocera del Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

La ratificada junta directiva quedó conformada por la legisladora Katiana Hernández como presidenta y, en la vicepresidencia, el diputado Johan Norato; como secretaria estará Francis Aldana y como subsecretaria, Francis Guerrero.

Durante el acto, la legisladora Katiana Hernández reafirmó «el compromiso del cuerpo legislativo con la defensa de la Revolución Bolivariana», destacando que este nuevo período estará enfocado en el parlamentarismo de calle y en la creación de leyes que garanticen el bienestar social y la estabilidad política de la región, dando fuerza a «la unidad de las fuerzas revolucionarias dentro del Parlamento regional para consolidar los proyectos de desarrollo impulsados por el Ejecutivo nacional y regional».

También dijo que «este proyecto político depende de un sentimiento nacional, de una conciencia que se ha sembrado en lo más profundo de nuestro pueblo», haciendo referencia a que, desde el estado Aragua, cuna de la Revolución, «nosotros le decimos a esos que pretenden imponerse: ¡Aquí no hay miedo! ¡Aquí lo que hay es compromiso! ¡Aquí lo que hay es lealtad!».

Afirmó que continuarán desplegados en las calles, trabajando por el pueblo, «porque esa es la mejor forma de defender a nuestro presidente Nicolás Maduro. Con trabajo, con amor, con dedicación, demostrando que somos mayoría y que somos alegría».

Por su parte, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, exigió la liberación de los líderes legítimos, Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, al tiempo que manifestó que «Venezuela no se rinde ante la prepotencia. Exigimos la devolución inmediata de nuestro Presidente y denunciamos esta agresión como una flagrante violación del derecho internacional y la soberanía de los pueblos».

Además, indicó que «hoy más que nunca Venezuela se mantiene firme, nuestra bandera ondea con fuerza y desde este Parlamento declaramos que la patria continúa, que la Revolución continúa y que el pueblo venezolano jamás aceptará ser sometido, ni traicionado».

Con esta ratificación, el Cleba inicia un nuevo ciclo de trabajo legislativo, reafirmando su papel como columna vertebral del Poder Popular en el estado Aragua y como escudo inquebrantable en la protección de los logros alcanzados en revolución.

