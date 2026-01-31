Clínica Popular Especializada San Casimiro cuenta con sala de parto y trauma shock rehabilitadas

El Alcalde de la localidad enfatizó que ambas salas están 100% equipadas con avanzada tecnología para garantizar atención inmediata a los pacientes

CIUDAD MCY.- Desde las instalaciones de la Clínica Popular Especializada San Casimiro, el Alcalde de la jurisdicción, Mayker López acompañado del Poder Popular y personal de salud encabezó la reinauguración de la sala de parto y de la unidad de trauma shock.

Los trabajos de mejoras realizado en el centro de salud, se enmarcan en el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones del presidente Nicolás Maduro, y el Plan de la Aragüeñidad de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, siguiendo las orientaciones de la presidenta encargada (E), Delcy Rodríguez.

En el sitio, el Alcalde realizó el significativo corte de cinta que aperturó las salas rehabilitadas en el que hombres, mujeres y niños serán atendidos de manera gratuita.

En esta actividad el mandatario municipal manifestó que ,» por orientaciones del presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, hacemos hoy la entrega formal de las salas de trauma shock y parto ambas totalmente rehabilitadas para atender a nuestro pueblo, porque para nosotros la salud es importante».

Asimismo, López indicó que la sala de parto fue equipada con la indumentaria adecuada para atender a las féminas gestantes, garantizando seguridad, higiene y atención médica de la madre y el recién nacido.

De igual manera, informó que la unidad de trauma shock cuenta con equipos de avanzada tecnología para la atención inmediata de pacientes con lesiones graves o condiciones críticas que ponen en riesgo su vida

Además en esta reinauguración el mandatario local realizó la entrega de insumos que incluyeron medicinas, pañales, inyectadoras, kit quirúrgicos y canastillas para bebés.

Con los trabajos realizados en la clínica de San Casimiro el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso en fortalecer el Sistema de Salud Público para garantizar una atención de calidad a los aragüeños.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA