Consejo Legislativo de Aragua rindió homenaje a Pastores y Pastoras

CIUDAD MCY.-En un acto cargado de fe y compromiso social, el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) celebró una sesión especial en conmemoración del Día del Pastor y la Pastora Cristiana.

La actividad, encabezada por la presidenta del cuerpo legislativo, Katiana Hernández, tuvo como objetivo principal reconocer la labor espiritual y comunitaria de más de 100 ministerios que hacen vida en todo el territorio aragüeño.

Hernández destacó que esta celebración contó con el respaldo de la vocera del poder popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y responde al decreto presidencial emitido por el presidente constitucional Nicolás Maduro un 15 de enero, el cual busca exaltar a los hombres y mujeres que dedican su vida al servicio de Dios.

«Para honrar a estos hombres y mujeres que recorren todo el territorio nacional, especialmente nuestro estado Aragua», señaló la legisladora al hacer referencia al trabajo que los pastores y pastoras hacen en beneficio de quienes habitan cada rincón de la patria.

La presidenta del Cleba informó que este reconocimiento no se limitó a la capital, sino que se extendió a todas las localidades del estado para visibilizar el trabajo de quienes llevan el mensaje de fe a las comunidades más vulnerables. Se dio a conocer que durante la actividad se entregaron reconocimientos a más de 100 ministerios presentes en los 18 municipios y 50 parroquias de Aragua.

En este sentido, la autoridad legislativa indicó que esta jornada «va a ser un efecto cascada en los 18 concejos municipales del estado para reconocer a quienes llevan la palabra de Dios», resaltando así la importancia de la labor social que realizan los pastores en la construcción de una sociedad más justa y libre de violencia.

Finalmente, la presidenta agradeció el apoyo de todas y todos y dijo: «Reconocemos la necesidad hoy de llevar un mensaje de unidad, un mensaje de paz y un mensaje que pueda hacer libre la mente y los corazones del odio, de la maldad».

PRENSA CLEBA

FOTOS: CORTESÍA