Cmdnna Girardot inició campaña de protección por asueto carnestolendo

Por medio de las redes sociales, la institución reseñó consejos básicos para salvaguardar a niños y adolescentes durante las fiestas, garantizando el sano disfrute de toda la familia.

CIUDAD MCY.- A través de las plataformas digitales, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna) Girardot emprendió una campaña de concientización y protección con el fin de garantizar la integridad de los infantes durante las fiestas carnestolendas.

En la cuenta de Instagram @proteccioninfatilyadolescente se publicó un material audiovisual, donde se puede apreciar las normas que permitirán vivir unas fiestas bajo las respectivas medidas de seguridad. “Con precaución y alegría, el carnaval será una fiesta segura para todos”, describe el post.

En cumplimentó a los estatutos legales que amparan los derechos y deberes de los infantes, recomiendan a los adultos responsables de estos:

• Mantener el acompañamiento y vigilancia en todo momento, no perder de vista a los niños y acordar un punto de encuentro.

• Presentar documentos que identifiquen al niño o adolecentes, como partida de nacimiento o cedula de identidad. En caso no estar los representantes, un permiso legal.

• Evitar el manejo de fuegos artificiales.

• Realizar juegos basados en el respeto y la diversión, sin involucrar objetos peligrosos.

• No movilizar a menores de 10 años en motocicletas.

Parte del mensaje final subraya que el asueto “Es un momento para asegurar el bienestar de nuestro niños, niñas y adolescentes, la prevención siempre será la mejor decisión”.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: REFERENCIALES