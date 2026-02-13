Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Cmdnna Girardot inició campaña de protección por asueto carnestolendo

PorLuisa Pedroza

Feb 13, 2026

Por medio de las redes sociales, la institución reseñó consejos básicos para salvaguardar a niños y adolescentes durante las fiestas, garantizando el sano disfrute de toda la familia.

CIUDAD MCY.- A través de las plataformas digitales, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Cmdnna) Girardot emprendió una campaña de concientización y protección con el fin de garantizar la integridad de los infantes durante las fiestas carnestolendas.
En la cuenta de Instagram @proteccioninfatilyadolescente se publicó un material audiovisual, donde se puede apreciar las normas que permitirán vivir unas fiestas bajo las respectivas medidas de seguridad. “Con precaución y alegría, el carnaval será una fiesta segura para todos”, describe el post.
En cumplimentó a los estatutos legales que amparan los derechos y deberes de los infantes, recomiendan a los adultos responsables de estos:

• Mantener el acompañamiento y vigilancia en todo momento, no perder de vista a los niños y acordar un punto de encuentro.
• Presentar documentos que identifiquen al niño o adolecentes, como partida de nacimiento o cedula de identidad. En caso no estar los representantes, un permiso legal.
• Evitar el manejo de fuegos artificiales.
• Realizar juegos basados en el respeto y la diversión, sin involucrar objetos peligrosos.
• No movilizar a menores de 10 años en motocicletas.

Parte del mensaje final subraya que el asueto “Es un momento para asegurar el bienestar de nuestro niños, niñas y adolescentes, la prevención siempre será la mejor decisión”.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: REFERENCIALES

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Mundo

EEUU emitió licencias para transacciones de petróleo y gas en Venezuela

13 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Cmdnna Girardot inició campaña de protección por asueto carnestolendo

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Inició movilización de turistas hacía las costas aragüeñas

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Sesión solemne exaltó memoria histórica y protagonismo juvenil en La Victoria

13 de febrero de 2026 Luisa Pedroza