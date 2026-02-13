Inició movilización de turistas hacía las costas aragüeñas

Desde el Terminal de Maracay, los operadores de transporte y cuerpos de seguridad mantienen un sistema de vigilancia y organización estricto para garantizar la mejor experticia posible a los turistas en los Carnavales 2026

CIUDAD MCY.-Una suma importante de viajeros se dio cita en el Terminal de Maracay, donde se movilizaron a distintas parte de la entidad y el país, como parte de su disfrute por el asueto de Carnavales.

Por ese motivo, el secretario de Transporte, Gabriel Perdomo, realizó un recorrido de supervisión por los andenes, con el fin de constatar la operatividad de las múltiples unidades.

En el sitio estuvo acompañado por la directora territorial del ministerio que ejecuta la cartera, Reina Mejías, servidores del INTT, cuerpos de seguridad y los gremios de transporte.

TAREAS DE VERIFICACIÓN

Como ya es rutina, los funcionarios proceden a la verificación de tarifas, explicar las normas básicas de comportamiento dentro de los autobuses, realizar breves conversatorios sobre el cuidado de la vida en las arterias viales, así como, llevar un control y comprobar las listas de salida.

En ese contexto, el secretario Perdomo refirió que, “tenemos un despliegues de seguridad para evitar cualquier tipo de incidencias durante las fiestas”.

Bajo las orientaciones del ministro del Poder Popular para el Transporte, VA Aníbal Coronado y la gobernadora Joana Sánchez, el Órgano Estadal de Trasporte mantendrá una custodia especial en el periodo carnestolendo.

EJE COSTERO COMO DESTINO PRINCIPAL

Si bien el Terminal de Maracay posee conexiones con gran parte del territorio nacional, los destinos con mayores solicitudes es el litoral regional.

Briseyda Arias, representante de las líneas Colectivos Unión Ocumare de la Costa-Bahía de Cata y Unión Costa de Aragua (Choroní), enfatizó sobre las condiciones que presentan los vehículos. “Tenemos todas las unidades activadas para llevar a los turistas a nuestras bellas playas”.

La ruta hacia el municipio Costa de Oro tiene al menos 35 unidades disponibles, mientras que hacia Choroní existen 18, aproximadamente. Las salidas desde Maracay se realizarán a partir de las 4:00am, y los retornos desde la playa hasta no existir pasajeros.

THAIMARA ORTIZ

FOTO: CIUDAD MCY