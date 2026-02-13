Más de 7 mil funcionarios desplegados en Aragua para el operativo “Carnavales Seguros 2026”

Bajo el liderazgo de la gobernadora Joana Sánchez, más de 7 mil funcionarios custodiarán los 191 Cuadrantes de Paz durante las fiestas carnestolendas

CIUDAD MCY.- El emblemático Parque El Ejército, mejor conocido como «Las Ballenas», se transformó en el epicentro de una estrategia de seguridad sin precedentes. Con el encendido de sirenas y el rugir de motores, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez dio el ejecútese al dispositivo “Carnavales Seguros Aragua 2026”.

Durante el inicio de este despliegue, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, estuvo acompañada por el G/D Francisco Sánchez Carballo, Comandante de la ZODI Aragua, el alcalde Rafael Morales y parte de los secretarios que forman parte del tren ejecutivo.

La mandataria regional no solo firmó una orden de operaciones; selló un compromiso de tranquilidad para las familias que eligen al estado como destino turístico. En sus palabras, enfatizó la magnitud del despliegue para cubrir cada rincón de la geografía aragüeña, donde se ha dispuesto de un pie de fuerza de 7 mil 682 funcionarios pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), órganos de seguridad ciudadana del estado y gestión de riesgo.

El arsenal logístico para estos carnavales incluye, 1026 motocicletas para una respuesta rápida en zonas urbanas y montañosas, 242 vehículos patrulleros y 4 grúas, 27 ambulancias distribuidas estratégicamente, 1 embarcación para el resguardo de las costas, 1 aeronave dedicada al monitoreo aéreo y patrullaje constante.

MÁS ALLÁ DEL UNIFORME

Bajo un ambiente lleno de una calidez palpable, la gobernadora Sánchez, en un gesto que resalta su enfoque humano, hizo una pausa para reconocer a los «Héroes anónimos»: los Bomberos de Aragua, funcionarios de Protección Civil y Guardaparques.

Estos equipos han sido la primera línea de defensa frente a las recientes adversidades causadas por el fenómeno de «La Niña», especialmente en zonas vulnerables como Puerto Maya. «El estado Aragua está en zona de paz porque son ustedes, los funcionarios, la garantía de que así sea», enfatizó la mandataria, vinculando la seguridad con la estabilidad social que promueven las siete transformaciones (7T) del Ejecutivo Nacional.

«A partir de este momento, en perfecta fusión popular, militar y policial (…) Nuestra meta es el retorno feliz de cada ciudadano a sus hogares», sentenció el General Sánchez Carballo al dar la voz de mando.

En su intervención, Sánchez se refirió al lanzamiento de una nueva marca, “No se trata solo de un logo; es una estrategia de sentido de pertenencia. La gobernadora ha instado a los cuerpos de seguridad a asumir esta identidad como propia, un funcionario que siente orgullo por su tierra protege con mayor entrega.

La máxima autoridad también habló de unir a todos los sectores bajo una misma identidad visual y cultural, “El gobierno regional busca que el turista no solo se sienta seguro, sino bienvenido a una tierra con personalidad propia”.

EL RETO DE LA EXCELENCIA

El dispositivo ya está en marcha. Con los 191 Cuadrantes de Paz activados, Aragua se posiciona como un referente de organización. El desafío ahora queda en manos de los 7.680 efectivos que, bajo la supervisión de la gobernadora Joana Sánchez, tienen la tarea de convertir estas estadísticas en sonrisas y, sobre todo, en un saldo de cero incidencias negativas.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS: PRENSA GBA